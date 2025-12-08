逆風力挺趙震雄！控有人挖舊事毀名譽 喊話：快點復出
韓國男星趙震雄因被爆出少年時期有強姦、偷盜等罪行，在經紀公司整理後，承認了是少年犯但否認性侵，隨後在6日晚間宣布退出演藝圈，瞬間掀起全網討論，如今韓國刑事法權威、首爾大學法學院名譽教授韓仁燮（音譯）卻逆風發聲，喊話趙震雄要趕快復出。
對於趙震雄因年少犯罪而推出演藝圈一事，韓仁燮在個人社群發文，首先指出當時犯下的作物，已經給予相應的法律處置，而少年司法制度的目的，正是給予懲戒的同時教育並改過，讓其可以在成年後避免嚴重犯罪。
而趙震雄當時確實都已經接受了教育和懲處，也在之後的時間，成為一名受社會肯定的正能量演員，直言：「這名少年沒有困於黑暗，努力數10年達到社會承認的成就，理應受到稱讚。他甚至是仍徘徊於黑暗中的少年們非常好的榜樣。」
因此韓仁燮也指出，此事中應該被譴責的並非趙震雄，而是那些爆料舊事、毀人名聲的媒體與輿論，「如果有人為了個人、政治或煽動目的，挖出數10年前的往事，只為摧毀一個人現在的成就，那社會應該嚴厲譴責的是該媒體，而不是那位藝人。」
對此，韓仁燮認為趙震雄如此就宣布推出演藝圈，是一個非常錯誤的解決方法，同時喊話：「不要任由自己被活埋，而是要重新站起來，趕快復出。」但面對韓仁燮的觀點，許多網友也表達不認同，認為沒有替那些受害者著想。
