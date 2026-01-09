逆風反對營養午餐免費！ 林秉宥示警：齊頭式福利恐擴大階級差距

民進黨籍新北市議員林秉宥。 圖：翻攝自林秉宥臉書

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布北市公立中、小學營養午餐全面免費後，多個縣市陸續跟進。不過，民進黨新北市議員林秉宥周四（8 日）卻提出不同看法，直言「營養午餐全面免費不是好政策」，並警告齊頭式、不排富的福利措施，恐對公民社會與財政結構造成長期傷害。

林秉宥指出，過往已有太多政策證明，「沒有義務的權利不會被珍惜」，只會讓人覺得政府理所當然應該給更多，甚至養出所謂的「民主巨嬰」。從資源分配的角度來看，讓多數人享受少數人勞動成果，並不能稱之為公平。

他進一步批評，不排富、無差別的福利政策，最終只會加大階級差距。林秉宥說，台北市是在相對資源充裕的情況下喊出免費政策，高雄市也因現任市長具備財政操作能力而能夠跟進，但其他財力條件不同的縣市，是否也得硬著頭皮照辦，令人質疑。

林秉宥直言，這類福利政策是否具備長久、可持續的財政基礎，值得深思；否則，恐怕只是打腫臉充胖子，最終甚至走向舉債支應。他警告，若任由人口持續流向福利較好的大城市，將加速城鄉差距擴大，資本進一步集中都會區，導致區域發展失衡、貧富差距惡化，政府負債也隨之攀升。

林秉宥強調，「不患寡，患不均」，但這裡所指的「均」並非平均，而是權利與義務的均衡。他認為，對等的權利與義務，是公民社會得以成立的基礎；反之，所有齊頭式平等的政策，都是對公民社會最惡性、也最難修復的傷害。

他並舉例指出，包括藍白推動的「不分階級、專長與資歷，一律加薪三萬元」的軍人加薪法案，以及全面免費的營養午餐政策，本質上都是齊頭式福利的體現，值得社會高度警惕。

林秉宥最後呼籲，面對福利政策擴張的風潮，所有主政者都應三思而後行，審慎評估長期財政與社會結構影響，而非僅以短期民意回應作為決策依據。

