逆風回歸！上賓館「談公事」丟官 日本前橋首位女市長補選奇蹟勝出

日本群馬縣前橋市於昨（12）日舉行了一場舉國關注的市長補選，結果令外界大跌眼鏡。去年底因與已婚男下屬進出「愛情賓館」而被迫狼狽下台的前市長小川晶，在短短不到兩個月的時間內，竟以領先對手一萬多票的姿態，重新奪回市長寶座。這場「敗部復活」的選戰，不僅刷新了地方選舉的討論度，更因其得票數高於首任當選時，引發日本社會對政治人物私德與施政表現權衡的深刻辯論。

醜聞風暴：堅持「賓館談公事」引發議會逼宮

現年 43 歲、律師出身的小川晶，是前橋市歷史上首位女性市長。然而，去年 9 月她被爆出與一名已婚男下屬頻繁出入專門供情侶使用的愛情賓館。面對排山倒海的質疑，小川晶雖承認進出賓館次數超過 10 次，卻給出了令輿論噴飯的解釋——稱雙方是為了躲避外界干擾、在賓館內「討論公務」。

這番說法不僅未能止血，反而火上澆油，導致市役所被抗議電話打爆。在市議會各黨團聯手準備提出「不信任案」的威脅下，小川晶最終在 11 月 27 日正式引咎辭職。

小川晶勝選當晚數度哽咽致歉：「因為我輕率的行為給大家添了巨大的麻煩，真的非常抱歉。」（圖/翻攝自小川晶臉書）

閃電復出：下台兩週即宣布參選

令人驚訝的是，小川晶並未因醜聞而退縮。在請辭僅兩週後，她便宣布投入 1 月 12 日的市長補選。在這段期間，她採取低姿態的「謝罪式」競選策略，走遍街頭向市民道歉，強調自己雖在行為上欠缺考量，但對前橋市的施政藍圖從未改變。

根據日本媒體最新報導，補選結果揭曉後，小川晶獲得 6 萬 2,893 票（得票率 49.8%），擊敗了主要對手、無黨籍律師丸山彬的 5 萬 2,706 票。值得注意的是，本次補選的投票率達 47.32%，遠高於 2024 年大選時的 39.39%，而小川晶獲得的絕對票數，甚至超越了她首次當選時的 6 萬 0,486 票。

小川晶因緋聞狼狽下台，補選票數竟然比她當選的票數還高，堪稱日本政壇奇蹟。（圖/翻攝自小川晶臉書）

哽咽致歉：逆風再起後的「沉重責任」

勝選後的當晚，小川晶在支持者面前數度哽咽致歉。她表示：「因為我輕率的行為給大家添了巨大的麻煩，真的非常抱歉。」她坦言自己能力不足，才會讓任期中斷並被迫舉行補選，對於市民願意再次給予信任，她感到責任極其重大。

選政分析家指出，小川晶之所以能逆轉勝，或許是因為她在任內推動的民生政策深得人心，相較於對手缺乏具體的施政魅力，市民最終選擇「原諒私德，肯定表現」。小川晶預計於今日領取當選證書，並於明（14）日火速回歸市府報到，將任期補完至 2028 年 2 月。

