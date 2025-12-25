逆風幫王ADEN補血！陳沂喊「有那麼嚴重嗎」 直言：壓力最大的其實是她

娛樂中心／綜合報導

王ADEN校園演唱會風波延燒，對此網紅陳沂發表看法，直言自己也是在這波討論中才認識對方，「這兩天社群突然都在講王ADEN，『他誰啦？你們是不是跟我有一樣的疑問？』」，但她了解來龍去脈之後直呼，王ADEN雖然有錯，但不需要演變到全面抵制的地步。

陳沂分析來龍去脈，表示當天是在校園演唱會演出成名曲〈雙重人格〉，而該首歌本身就設計為雙人舞，「一個女學生在老師的授意下衝上台表演，但她不是亂跳，真的是粉絲，而且跳得很好」。不過她指出，畫面中卻看到王ADEN「臭臉蹲在旁邊，一副『啊都妳跳就好啦』的態度」，讓不少網友觀感不佳。

針對王ADEN事後拍影片說明，陳沂轉述，他解釋當時正準備進入舞蹈段落，「沒想到女學生突然上台打亂節奏」，同時也稱讚女學生「跳得很好」，而女學生事後也私訊向他道歉。陳沂直言，「本來就只是一件小事，結果在網路上炸鍋」，更有網友質疑他是在「霸凌女學生」，進而發起取消文化，抵制他跨年演出，導致王ADEN多場跨年活動陸續被取消。

對此，陳沂提出不同看法，認為事件不至於嚴重到全面抵制，「說真的，你們覺得這件事有那麼嚴重嗎？王也不是犯什麼天大的錯，就是身為偶像情緒控管不佳而已」。她也點出另一個被忽略的焦點，「搞成這樣，我覺得壓力最大的反而是從頭到尾都無辜的女學生欸」，呼籲外界不要給學生過多壓力。

陳沂最後也語帶諷刺地表示，王ADEN某種程度上「也算因禍得福」，因為「本來不知道他是誰，現在大家都被迫知道了」，並坦言自己聽完他的歌後「就⋯⋯那樣，不懂」，笑稱可能是世代差異，「我們這種老人可能還活在周杰倫那個時代，以後〈青花瓷〉可能就跟〈榕樹下〉一樣」。她也補充，自己並非替任何一方護航，強調「我只是覺得不需要搞到跨年場抵制，沒有罪大惡極到這樣」，並再次提醒外界應顧及女學生的處境與心理承受度。

