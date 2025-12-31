逆風找王ADEN跨年夜大跳！台北酒吧喊：台灣人愛與包容…

娛樂中心／周希雯報導

歌手王ADEN先前在校園開唱，因對上台共舞的女學生擺臭臉、中斷演出，事後拍片雖聲稱不在意，卻露出「謎之微笑」稱自己「無法大跳」，被質疑帶頭公審未成年。隨著各方發動強烈抵制，他原定在台北、宜蘭跨年演出相繼被市政府取消，導致跨年工作行程一夕全空，不過有網友發現，台北信義區一家新開幕酒吧反其道而行，宣布今（31日）跨年夜將邀王ADEN演出，並高喊「我們相信台灣人是友善愛與包容」，引發網友一陣開轟。

據悉，該酒吧早在本月11日就宣布，邀請王ADEN跨年夜演出；19日爆出臭臉爭議後，酒吧曾發文緩頰「世界很吵、跨年夜，讓我們溫柔一點。」表示收到不同的聲音、也理解大家的情緒與關心，不過作為活動單位，「我們選擇專注把活動辦好，讓跨年夜回到音樂與現場本身」。對此，酒吧希望擁有不同想法的大家，能在同一個夜晚和地點，迎接新的開始，「今年，我們選擇多一點愛與包容，把舞台留給音樂，把時間留給倒數。」

王ADEN跨年夜可大跳了…信義區酒吧逆風邀約：台灣人愛與包容！網怒抵制

王ADEN事後發影片，提及自己被影響而沒有大跳。（圖／翻攝「adenwang_」IG）

事後該酒吧雖然照常在社群宣傳，但未特別提及跨年卡司，直到昨（30日）發出影片，王ADEN更自錄影片助陣，證實沒被換掉。不過王ADEN唸出店名曾向下看，被質疑「已經沒工作了還一直看小抄」、「老哥你就剩沒幾場能大跳了還在看小抄」、「從沒看過任何一個藝人在宣傳當中，眼睛還偷喵小抄」、「難得有廠商請你去表演，你認真一點準備一下開頭影片好嗎？幾個字都不會背」、中文加英文單字總數不超過60，這樣都背不好」，店家則幫忙緩頰，「不是啦，是我們名字太長了，是我們問題」。

對此，不少網友也揚言抵制該酒吧「本來以為你們會直接取消他的演出，結果等到今天了，還是確定他會出現，果斷跟朋友換地點」、「這間原本有想去，還有傳給我朋友看，現在直接黑名單」、「你們的預算是只能請這種嗎」。對此，店家也回覆表示「我們相信台灣人是友善愛與包容的」、「歡迎來多多消費讓我們請更大咖的」、「有沒有可能，我們邀請的時候還沒有大跳呢？但我們其實很用心的，希望大家來這裡都很開心，也可以用更多的愛包容」。

原文出處：王ADEN跨年夜可大跳了…信義區酒吧逆風邀約：台灣人愛與包容！網怒抵制

