逆風拼國旅! 喔熊驚喜現身日月町春節豪抽十萬住宿大獎

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】總價值十萬！喔熊站長迎客，迎春節連假前夕，位於南投愛蘭交流道旁的「日月町複合式商場（Hizuki Town）」將迎來重量級嘉賓。交通部觀光署人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」將於2 月13 日（週五）現身日月町，化身一日站長舉行粉絲見面會，為春節旅遊旺季揭開序幕。適逢隔日為西洋情人節，日月町也巧妙延伸「旅途中的浪漫時刻」，讓短暫停靠多了一份節日儀式感。

日月町同步宣布，今年春節首度攜手「台灣輕奢旅宿萃」，日月潭晶澤、台中芭蕾城堡酒店、台中希堤微旅三大話題旅宿，推出新春福袋，最大獎項為頂級總統套房住宿券十張，總價值逾十萬元，創下複合式商場首度大規模送出高級住宿體驗的紀錄。

串聯中台灣黃金旅遊線！從湖畔到城市一次到位「休息不該只是旅途的『尿點』，更該是串聯中台灣旅遊的『亮點』。」日月町營運長胡智鈞表示，這次參與的「台灣輕奢旅宿萃」三家飯店，剛好完美涵蓋了中台灣的黃金旅遊動線：

• 日月潭晶澤： 位於伊達邵碼頭首排，主打日月潭湖景第一排的奢華體驗。

• 台中芭蕾城堡酒店： 以「一房一景」聞名，深受親子與家庭喜愛的城堡式渡假酒店。

• 台中希堤微旅： 鄰近逢甲商圈與歌劇院，展現台中都會美學休閒輕旅。

透過這三家飯店的聯手，日月町向遊客傳達：無論你的行程是往日月潭走，還是準備回台中市區，我們都幫你準備好最棒的住宿了。

中台灣獨特的精品級商場-日月町，喔熊來了！

日月町憑藉純白幾何建築美學、TSUTAYA BOOKSTORE的文化進駐，以及寶格麗洗手與護手的高端體驗，成功塑造獨一無二的場域風格，獲網友譽為「全台獨特的精品級商場」。活動期間，攜手交通部觀光署參山國家風景區管理處喔熊聯名商品及台中市好禮協會優質好物，推出「新春限定好物市集」，讓返鄉與走春民眾在塞車途中下車休息、拍照、購物，一站滿足多重需求。

日月町營運長胡智鈞表示：「休息是旅途中的短暫停留，但我們希望進一步延伸這段時間，串聯台中與南投的旅遊動線。以愛蘭交流道為核心，日月町整合台中市好禮協會精選好物以及南投在地特色產品，將人流轉化為實際消費與停留，為地方觀光帶來實質效益。」（圖／記者石振賢翻攝）