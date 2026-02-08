逆風挺楊小黎 他評電影影響力不亞於選舉
[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上，演員們也先後發文致歉，對此民進黨前副秘書長、三立子公司創造智能行銷長林鶴明今（8）日特別轉發演員楊小黎道歉文，表示自己在這3年工作中，看見其對工作敬業與認真態度，籲大家在追究責任時，要搞清楚電影「當權者」，並認為從過去《人選之人》、《流麻溝十五號》、《大濛》等對於台灣社會影響，帶動討論更廣泛的公共議題，影響力甚至不亞於一場選舉，好的影視作品，更是形塑社會共識很好的途徑。
林鶴明說，自己認為台灣是自由的國度，任何人都有權力進行創作，褒貶時代，但同樣的，這些作品也必須面對自由社會的檢視與批評。對於《世界血案》，社會批評已經湧現，製作方與出資者，自然應該勇於面對社會回應，就算有人想改寫歷史，那也要有勇氣面對歷史。
林鶴明說明，自己願意轉發楊小黎這篇文章，除了因為她是第一個跳出來仔細說明這部電影來龍去脈，而表達了對這件事情的歉意外，自己在這三年的工作範圍內，看得見楊小黎對於工作的敬業與認真態度。透過中間友人的了解，相信她也會用同等的態度來處理這個事件。覺得大家可以用比較建設性的方式來看待接下來的發展，也希望大家可以讓更多人有機會理解那一段依然還需要被挖掘真相的歷史。
林鶴明說，有個關鍵點是楊小黎文章中提到的沒有安排讀本，這是戲劇製作中很重要的關鍵。所謂讀本，就是在正式拍攝前，讓導演編劇與所有演員能面對面坐下來一起讀劇本，演員照著劇本的角色進台詞，由演員依序走過劇情，也讓導演編劇有機會回饋補充。
林鶴明說明，有了讀本這程序，一來演員可以更了解整場戲的來龍去脈與導演期待的氣氛，二來也可以在正式拍攝前和所有演員一同了解劇本以外，編導想要說的事情有什麼。三來，當然也是能因此和對手演員建立更多的默契與互動。如果這部電影籌拍過程中連這個環節也沒有，再加上其他演員提及的所謂製作方在授權承諾有欺騙的情形的話，這部電影就有很大的問題是製作方必須要公開面對與說明的。
林鶴明提到，有很多網友留言批評演員不要推卸責任，演員難道自己在演什麼都不知道嗎？但就專業面來說，確實有可能出現演員不一定完整知道自己在演什麼的情形，別忘了電影有所謂後製。今天演員在演的那一幕可能是懷孕不幸落產的控訴，演員只要把控訴的戲份表達完就好，但是經過後製，這段控訴戲的前後會接什麼戲份，演員在看到完整作品前是不會知道的，以前在大學就有一堂課，作業就是要求同學把現有的電影自行剪接後，必須交出和原電影完全不同的結果。由此可以見剪接的力量。
林鶴明說，大家一定看過《冰與火之歌》，難道那些演員真的跟那些龍在演對手戲嗎？那些都是藍幕的後製，你問那些演員到底對著空氣在比劃什麼，演員一定只能說「導演叫我想像那裡有一隻龍」。
林鶴明提到，回到台灣這部電影，在導演初剪完成前，演員也有很大機率不知道最後的成品，這是這個產業的常識，也還不知製作方和演員的合約是怎麼簽的，這些也都會限制演員在這個合約過程中所能表達的範圍（如果還有類似保密條款的話）。大家在追究責任時，也要搞清楚這部電影的「當權者」，當然不是演員而是製片方。
回到轉型正義，林鶴明說，台灣的轉型正義絕對不是短期工程，它可能需要以數倍的時間與力量，才能扭轉那個時段所遺留的傷害與後遺症。認為對於這部電影未來有建設性的做法，是大家一起把林家血案藉由這個機會再攤開來，讓更多人理解與探討，為何在那個年代的台灣，會發生這樣的事情。這才是對這一代與未來的年輕世代有幫助的做法。畢竟國民黨當年在台灣施行戒嚴長達38年。雖然是世界上最長的戒嚴，但很多年輕世代可能根本沒有機會深刻理解。以致迄今，可能還有人對於「當權者」的責任是誰還莫衷一是。
最後林鶴明說，這幾年已經可以看到《人選之人》、《流麻溝十五號》、《大濛》等對於台灣社會的影響，帶動社會討論更廣泛的公共議題，影響力甚至不亞於一場選舉。好的影視作品，更是形塑社會共識很好的途徑，希望有志之士可以更理解，也一起支持更好的作品問世。
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。主演之一的寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，針對自己參與演出該片，以及日前在殺青記者會上的發言，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉，坦言因自身思慮不周與對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。
