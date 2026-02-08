逆風挺楊小黎 他評電影影響力不亞於選舉

▲林鶴明轉發楊小黎（左）道歉文，表示自己看見其對工作敬業與認真態度，籲大家在追究責任時，要搞清楚電影「當權者」。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上，演員們也先後發文致歉，對此民進黨前副秘書長、三立子公司創造智能行銷長林鶴明今（8）日特別轉發演員楊小黎道歉文，表示自己在這3年工作中，看見其對工作敬業與認真態度，籲大家在追究責任時，要搞清楚電影「當權者」，並認為從過去《人選之人》、《流麻溝十五號》、《大濛》等對於台灣社會影響，帶動討論更廣泛的公共議題，影響力甚至不亞於一場選舉，好的影視作品，更是形塑社會共識很好的途徑。

林鶴明說，自己認為台灣是自由的國度，任何人都有權力進行創作，褒貶時代，但同樣的，這些作品也必須面對自由社會的檢視與批評。對於《世界血案》，社會批評已經湧現，製作方與出資者，自然應該勇於面對社會回應，就算有人想改寫歷史，那也要有勇氣面對歷史。

林鶴明說明，自己願意轉發楊小黎這篇文章，除了因為她是第一個跳出來仔細說明這部電影來龍去脈，而表達了對這件事情的歉意外，自己在這三年的工作範圍內，看得見楊小黎對於工作的敬業與認真態度。透過中間友人的了解，相信她也會用同等的態度來處理這個事件。覺得大家可以用比較建設性的方式來看待接下來的發展，也希望大家可以讓更多人有機會理解那一段依然還需要被挖掘真相的歷史。

林鶴明說，有個關鍵點是楊小黎文章中提到的沒有安排讀本，這是戲劇製作中很重要的關鍵。所謂讀本，就是在正式拍攝前，讓導演編劇與所有演員能面對面坐下來一起讀劇本，演員照著劇本的角色進台詞，由演員依序走過劇情，也讓導演編劇有機會回饋補充。

林鶴明說明，有了讀本這程序，一來演員可以更了解整場戲的來龍去脈與導演期待的氣氛，二來也可以在正式拍攝前和所有演員一同了解劇本以外，編導想要說的事情有什麼。三來，當然也是能因此和對手演員建立更多的默契與互動。如果這部電影籌拍過程中連這個環節也沒有，再加上其他演員提及的所謂製作方在授權承諾有欺騙的情形的話，這部電影就有很大的問題是製作方必須要公開面對與說明的。

林鶴明提到，有很多網友留言批評演員不要推卸責任，演員難道自己在演什麼都不知道嗎？但就專業面來說，確實有可能出現演員不一定完整知道自己在演什麼的情形，別忘了電影有所謂後製。今天演員在演的那一幕可能是懷孕不幸落產的控訴，演員只要把控訴的戲份表達完就好，但是經過後製，這段控訴戲的前後會接什麼戲份，演員在看到完整作品前是不會知道的，以前在大學就有一堂課，作業就是要求同學把現有的電影自行剪接後，必須交出和原電影完全不同的結果。由此可以見剪接的力量。

林鶴明說，大家一定看過《冰與火之歌》，難道那些演員真的跟那些龍在演對手戲嗎？那些都是藍幕的後製，你問那些演員到底對著空氣在比劃什麼，演員一定只能說「導演叫我想像那裡有一隻龍」。

林鶴明提到，回到台灣這部電影，在導演初剪完成前，演員也有很大機率不知道最後的成品，這是這個產業的常識，也還不知製作方和演員的合約是怎麼簽的，這些也都會限制演員在這個合約過程中所能表達的範圍（如果還有類似保密條款的話）。大家在追究責任時，也要搞清楚這部電影的「當權者」，當然不是演員而是製片方。

回到轉型正義，林鶴明說，台灣的轉型正義絕對不是短期工程，它可能需要以數倍的時間與力量，才能扭轉那個時段所遺留的傷害與後遺症。認為對於這部電影未來有建設性的做法，是大家一起把林家血案藉由這個機會再攤開來，讓更多人理解與探討，為何在那個年代的台灣，會發生這樣的事情。這才是對這一代與未來的年輕世代有幫助的做法。畢竟國民黨當年在台灣施行戒嚴長達38年。雖然是世界上最長的戒嚴，但很多年輕世代可能根本沒有機會深刻理解。以致迄今，可能還有人對於「當權者」的責任是誰還莫衷一是。

最後林鶴明說，這幾年已經可以看到《人選之人》、《流麻溝十五號》、《大濛》等對於台灣社會的影響，帶動社會討論更廣泛的公共議題，影響力甚至不亞於一場選舉。好的影視作品，更是形塑社會共識很好的途徑，希望有志之士可以更理解，也一起支持更好的作品問世。

