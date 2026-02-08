逆風挺楊小黎、夏騰宏！《國際橋牌社》製作人談《世紀血案》：製片方該擔責

夏騰宏和楊小黎因出演電影《世紀血案》備受爭議。（圖／翻攝自夏騰宏、楊小黎IG）





改編台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，日前殺青後被爆出並未獲得當事人林義雄等家屬同意就拍攝，加上演員殺青宴上失言遭轟，面對爭議演員陸續出面致歉，不過《國際橋牌社》製作人兼編導汪怡昕卻逆風發聲，並指出此事該由製作方負責，並非演員來承擔。

作為台灣首部政治劇集《國際橋牌社》的製作人兼編導汪怡昕，面對近日《世紀血案》爭議、演員陸續出面道歉，她特別點名曾一起合作的演員夏騰宏、楊小黎和王自強，指出在當時要拍攝台灣原創政治ip時候，其實沒人敢演、業界唱衰，但在當時演員們都勇敢的出演，願意為台灣影視題材的創新而冒險、並失去中國市場。

而作為曾合作的夥伴，對於夏騰宏、楊小黎和王自強這幾位，汪怡昕也提及他們除了參演國橋，也參演了一些「敏感議題」的作品，直言「某種程度，他們的行動已說明了很多事。」

如今演員因《世紀血案》而遭到爭議，汪怡昕則坦言如果是她，絕對不會讓演員扛起不屬於他們的責任，「大家也許會歸責於演員幼稚、粗心、活該，為什麼不好好看劇本？但我想說，這個圈圈的遊戲規則和責任不是這樣分的！與其要問演員，不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？這些都該由製片方承擔，而不是演員。」



