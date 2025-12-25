逆風挺王Aden「不是犯天大的錯」 陳沂點名女學生：無辜卻承受壓力

陳沂相當心疼女學生，認為最無辜的她必須承受極大壓力。（圖／陳沂臉書）

新生代歌手王Aden在校園演出時，見到學生衝上台熱舞，竟當眾擺出臭臉，事後更被質疑公審女學生遭炎上，導致台北、宜蘭跨年演出遭除名，對此，網紅陳沂表示整起事件沒有這般嚴重，也心疼無辜的女學生，必須要承受如山大的壓力。

陳沂表示本來只是件小事，卻在網路上炸鍋，輿論一面倒認為王Aden在霸凌女學生，揚言抵制跨年演出，如今王Aden原定在台北、宜蘭的表演，全部遭到取消，對此，陳沂好奇詢問網友：「說真的，你們覺得這件事有那麼嚴重嗎」，接著強調王Aden頂多是身為情緒控管不佳的偶像，並沒有犯下什麼滔天大罪。

如今風波持續延燒，讓陳沂不捨表示：「搞成這樣，我覺得壓力最大的，反而是從頭到尾都無辜的女學生」，最後還是不免開酸王Aden：「也算因禍得福，本來不知道他是誰，現在大家都被迫知道了，聽一下他的歌，就那樣，不懂，可能我們這種老人跟不上時代，還活在周杰倫那時候，以後《青花瓷》可能就是《榕樹下》一般的存在了」。

PO文曝光後，網友還是一面倒批評王Aden：「校園表演最精彩的橋段，竟然是表演者情緒失控的那一刻，不過這也已經能算是那個人的成名之作了吧」、「兩個大人公關危機處理超差，然後害了這個小孩」、「女學生道歉片段沒有完整發出，學生道歉鞠躬也正眼都沒有看一下人家」。

