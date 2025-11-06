逆風挺盧秀燕！豬瘟通報第一人：她守住台灣

▲台中市養豬協會總幹事楊駿杰指出，盧秀燕於360小時內達成零擴散、守住台灣，必須還給她一個公道。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中市發生非洲豬瘟，疫調內容一改再改，光是誰發現豬隻死亡異常就有多種版本，最後定調於台中市養豬協會總幹事楊駿杰。楊駿杰今天在臉書發文力挺盧秀燕，指盧秀燕於360小時內達成零擴散，守住台中，就是守住台灣，必須還給她一個公道。

豬瘟事件導致台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良今（6）日黯然下台，中市府最初疫調漏洞百出，最後才查出楊駿杰11日從化製車司機口中得知，案場一口氣有20頭豬死亡，當時推測應為丹毒，就是類似豬隻蜂窩性組織炎，立即通報動保處，但動保處人員卻拖到20日發生更大規模死亡才採檢，也因此被各界罵翻。

經過半個月的全民防疫，全國豬隻明天將重返拍賣場，楊駿杰今早在臉書發文，表示這場抗疫關鍵戰役，靠著產官合作與第一線夥伴堅守防線，台中市在360小時內做到「零擴散、全陰性」，避免疫情擴大，保住台灣畜牧業與國人飲食安全，完成「不可能的任務」。

他提及第一時間通報是防疫最關鍵的一步，自己身為台中市養豬協會總幹事，寧願多一道通報，也不能少一次警覺。10月15日中央警示系統跳出異常提醒時，台中已先一步掌握狀況並展開處置。當中央宣布PCR陽性，市府立刻啟動比照新冠疫情防疫應變，跨局處合作，通宵行動，現場封鎖、立即採樣、預防性撲殺與全面環境消毒，最終於360小時之內達成零擴散、全陰性。

楊駿杰認為，守住台中，就是守住台灣，「這個結果必須還給盧秀燕市長一個公道」，她每天親自主持台中應變會議，每天緊盯疫情變化，這是外界所不知之處。防疫沒有結束的一天，即使成功解禁，豬隻安全、監測查核、養豬場管理、廚餘政策仍是每日任務與未來的課題。





