逆風挺陳水扁！財經專家曝重大政績：沒任何台灣領導人可超越

前總統陳水扁新節目原定4日首播，陳當天卻稱，行政院長卓榮泰下令不准播，否則要抓他回籠；法務部矯正署說明，是中監依法予以駁回申請。該事件引起討論，有聲音認為保外就醫的陳水扁應低調。財經專家汪潔民細數陳水扁過往政績逆風力挺，稱沒有任何台灣領導人可超越。

汪潔民今（7）日發文表示，很多人不滿陳水扁，他能理解，但是在台股衝高的過程，當時在2001年，陳啟動一次金改，讓台灣金融業徹底將國民黨執政留下的龐大的壞帳打消，吸引花旗、匯豐、渣打在台灣落根。

汪潔民提到，面對科技逆風，陳水扁不顧一切推出兩兆雙星，挽救了台灣記憶體和面板，而日本則是消失殆盡的兩個重要的產業，接著以光速的方式完成台中、台南、龍潭、及路竹科學園區，讓台灣科技產業蓬勃發展。

汪潔民指出，陳水扁除了多次造訪新竹工研院，並在台南六甲新增台南工研院，至今，台南已經超越新竹為台灣最大產值的科學園區，「阿扁工研院」 這個詞彙，就是對陳在台灣科技發展的代名詞，也承載著陳執政時期對科技政策的推動，以及陳與工研院的實質互動和支持。

汪潔民也說，更重要的是101大樓，在陳水扁規劃下期許成為亞太金融中心、一度是亞洲最高金融產業建築物，包含親手打造的信義計劃區，現在台灣金融產業年獲利突破一兆新台幣。

汪潔民強調，金融與科技，台灣無所畏懼，在此時此刻，台股飆破三萬，逆風為陳水扁政績紀念，「沒有任何台灣國家領導人，可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻」。

