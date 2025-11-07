逆風支持「補充保費」 台大醫院院長：合理，否則保費哪來？ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部長石崇良拋出明年修法改革現行健保「補充保費」收取方式，其中利息、股利、租金三項目擬改採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發民意強烈反彈，讓行政院緊急出手喊停，政策曝光僅一天就急轉彎。台大醫院院長余忠仁今（7）日則逆風表態支持，強調高齡化之下，工作人口在減少，保費要從哪來？補充保費本身的立論是合理的，只是如何徵收的問題。

衛福部原規畫針對股利、利息、租金改採年度結算制，三項收入只要一年內累計超過新台幣2萬元門檻，就需收取2.11％的補充保費，引起滔天民意反彈，石崇良昨中午還親上火線為政策辯護，但晚間行政院就出面宣布暫停有爭議的規劃。

補充保費政策急轉彎，醫界也有反應。余忠仁上午出席台大醫院醫療成果記者會時，就回應媒體的提問，先是哈哈哈苦笑了三聲「行政院都講話了」，但隨後表示，若是穩定的政策就該繼續執行。

余忠仁說，政府的政策應該是穩定，過去補充保費的問題也曾經有被退回，說徵太多，那時也覺得不合理，但實際上對健保而言，如果是穩定的一項政策，就該繼續執行，基本上，我們支持執行。

余忠仁表示，目前大部分保費費基來自薪資，但很多屬於投資、機會財，也屬於社會財源的一部分，那部分其實也該處理掉。

余忠仁反問，如果說人口高齡化之後，實際工作人口在減少，「健保費一定是下來啊」，要支應這麼多高齡化的健保，你覺得財源該從哪裡來？一般人自己累積的財富越多，一定跑去投資嘛，但投資的獲利當然還是要回到自己健康的維護，補充保費本身的立論是合理的，只是如何徵收的問題，而這的確碰到很多問題。

