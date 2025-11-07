逆風支持「補充保費」改革 台大院長直言「合理」：否則保費哪來？

衛福部長石崇拋出明年（2026）擬修法改革現行健保補充保費收方式，其中股利、利息、租金3項目擬採「年度結算制」，衝擊多達480萬人，引發民意反彈，讓行政院急忙出手喊停。台大醫院院長余忠仁今（7）日卻表示支持，強調高齡化之下，人口在減少，不多徵補充保費，保費要從哪裡來？政府政策應該要穩定，如果對健保而言，補充保法是一個穩定的政策，就應該繼續執行。

衛福部原規畫針對股利、利息、租金改採年度結算制，3項收入只要1年內累計超過新台幣2萬元門檻，就需收取2.11％的補充保費，引起民意強烈反彈，石崇良昨（6）日中午還親上火線為政策辯護，但晚間行政院就出面宣布暫停這個有爭議的規劃。

廣告 廣告

補充保費政策急轉彎，醫界也有反應。余忠仁今日上午出席台大醫院「以宇宙技術開創精準醫療新紀元」醫療成果記者會時，就回應媒體的提問，他先是苦笑幾聲說「行政院都講話了」，但隨後表示，若是穩定的政策就該繼續執行，「所以基本上我們還是支持持續執行」。

余忠仁說，政府的政策應該是穩定，過去補充保費的問題也曾經有被退回，說徵太多，那時也覺得不合理，但實際上對健保而言，如果是穩定的一項政策，就該繼續執行。

余忠仁表示，目前大部分保費費基來自薪資，但很多屬於投資、機會財，也屬於社會財源的一部分，那部分其實也該處理。

余忠仁反問，「如果說人口高齡化之後，實際工作人口在減少，健保費一定是下來的，要支應這麼多高齡化人口的健保，你覺得財源該從哪裡來？一般人自己累積的財富越多，一定跑去投資嘛，但投資的獲利當然還是要回到自己健康的維護，補充保費本身的立論是合理的，只是如何徵收的問題，因為的確碰到很多問題。」

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

