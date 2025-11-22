逆風而行守護病患！天主教靈醫會重現「澎湖朝聖之路」
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕天主教靈醫會當年選擇在澎湖落腳，主要是複製在中國雲南照顧麻瘋病患之旅，而白沙後寮天主堂就是在當時時空背景下成立，為了照顧居住在偏鄉的痲瘋病患，馬公神父騎著腳踏車、頂著冬季強烈風沙前往照顧，今(22)日重現當年澎湖朝聖之路，76人以步行跨越風沙的朝聖，走進一條由愛與記憶鋪成的道路。
在象徵希望的2025「禧年」，以及靈醫會會祖聖嘉民歸依450週年之際，天主教靈醫會開啟「澎湖朝聖之路」。今日與來自全台的76位同行者從後寮天主堂啟程，在馬公天主堂阮光榮神父，以及靈醫會女修會邱夏玲及潘青娥修女帶領下，沿著早期會士在澎湖的服務路線，一步步走向瓦硐、講美、中屯、沙港等天主堂，再前往惠民醫院二村、惠民醫院新院區，最後抵達馬公天主堂。
這條路不是為挑戰體力，而是讓人們用腳步回望歷史。特意選在澎湖風大的季節，就是希望能像當年的會士一樣迎風而行，親身感受那些在澎湖風沙中寫下的深情守護。在這段歷史性的步行，用鏡頭與文字，一同記錄澎湖島上最真摯的信仰故事。
1952年羅德信神父初踏澎湖，寫下：「那裡風很大、沙很多，但也充滿希望。」這份希望在70多年間，化為奔走偏鄉、照護弱勢、興建醫院與陪伴失能者的一道道身影，曾在澎湖服務8年的謝樂廷神父就是其中一位。如今「澎湖朝聖之路」承載的就是這段歷史，期望讓這片土地上的人們，都能感受到「有人為我們這樣用力愛過」。
