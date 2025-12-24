逆風聲援王ADEN！資深音樂人認「非惡意或耍大牌」點破表演者心境

記者徐珮華／綜合報導

王ADEN日前參與桃園某高中校園演唱會，演唱途中一名學生被老師拱上台熱舞，王ADEN隨即走到舞台一旁蹲地臭臉，事後發文解釋更被砲轟「公審」、「霸凌」學生，導致跨年及校唱工作接連遭到取消。風波持續延燒，資深音樂人許常德今（24）日卻逆風發聲，認為王ADEN當下反應「並非惡意，也非耍大牌」。

王ADEN校唱臭臉風波狂燒。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN表演歌曲〈雙重人格〉時，原本打算「大跳」炒熱氣氛，沒想到無預警遭學生闖入。許常德指出，許多歌手的演出其實都有嚴謹設計，「一旦被打斷，有可能會很洩氣」，因此喊話邀請單位體會表演者心情，「你可以想像，你整首歌要把引爆點放在最後一段，但整個節奏突然轉個彎變成另一款，真的會整個傻眼。」

許常德逆風聲援王ADEN。（圖／翻攝自許常德臉書）

貼文曝光後，也有網友質疑學生為何能擅自衝上舞台，對此許常德緩頰：「雙方都沒經驗，但都有表現真誠的回應。」事實上，該名學生事後不僅發文公開道歉，也私訊王ADEN致歉「不管是誰在表演，我都應該要給予尊重」，王ADEN則大方回應「其實妳跳得很不錯，沒關係，love you」。原以為能為事件畫下圓滿句點，豈料再度引爆外界輿論。

