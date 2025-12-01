逆齡健康人生結業式 538名長者越活越年輕 - https://www.watchmedia01.com

第八屆逆齡健康人生課程結業式。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.1）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府12/1日下午於東區體育館舉辦「第八屆逆齡健康人生課程」結業式，該逆齡人生課程開辦八年，由專業醫事人員與具特殊專長的師資團隊共同授課，內容涵蓋全人健康，從醫療、營養、運動到財務管理等議題，以量身訂做的方式協助長者培養健康習慣；百人講師群長期擔任幕後軍師，提供健康諮詢與行為改變指導，許多社區更在課程結束後自發聘請運動教練持續訓練，展現逆齡課程永續陪伴的深度；今年共有20個社區、538位長者參與，平均逆齡高達 11.1歲，展現嘉義市打造高齡健康力的亮眼成果。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.1）

嘉義市長黃敏惠表示，截至10月底嘉義市65歲以上人口比率已達19.8%，與全國19.9%相近，即將邁入「超高齡社會」，然而嘉義市早在2000年即成為全國第一個「長照先導計畫城市」，也是全國最早推動高齡友善城市與「樂齡勇壯城」的地方政府，致力協助長者在地健康老化、活出價值，希望不只延長市民的平均壽命，更希望延長健康的壽命；感謝自行車中心及體適能志工多年深耕，不僅協助市府獲得政府服務品質獎，更讓長者透過檢測看到自己每年身體年齡的狀態，看到大家越活越年輕，就是我們最大的喜悅，同時也向所有老師、教練、志工夥伴以及每一位市民致謝，正因為大家的投入與參與，才能讓嘉義市成為一座健康、幸福的城市。

自行車中心賴世平主任公布今年成果。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.1）

自行車中心賴世平主任則於典禮上公布今年成果，本屆學員平均實際年齡72.6歲，但透過課程訓練後測的身體年齡僅61.5歲，平均逆齡 11.1歲，比去年更年輕1歲，其中來自新厝里的宋先生，連續參與課程八年，實際年齡82歲、身體年齡66歲，柔軟度大幅逆轉，「越練越軟Q」，象徵逆齡課程的真正價值；來自短竹里的王月英女士實際年齡73歲，但經檢測後的身體年齡竟只有 58歲，她感謝市府提供豐富的課程，協助長者培養健康生活習慣，也呼籲更多社區一起加入，一起變健康。

嘉勇獎第一名。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.1）

今年衛生局調整獎勵評比機制，設置體適能進步最多的「嘉勇獎」與以出席率、男性與夫妻參與率及健康活動參與率等綜合指標的「嘉讚獎」，各取前五名，同時亦公開表揚13位由社區提報的熱心志工與班長，肯定其推動社區健康的重要角色。

嘉讚獎第一名。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.1）

榮獲嘉勇獎前五名：新厝社區、北門社區、安寮社區、林森里、短竹里；榮獲嘉讚獎前五名：短竹里、新厝社區、北門社區、東門社區、北湖里，衛生局也將學員一年來的精彩照片製成2026年紀念桌曆贈送每位學員，並貼心準備象徵「好事會花生」的金芽奶，祝福所有長者健康、幸福、旺旺來，並表示將持續推動相關預防及延緩失能的課程，目標讓每位勇壯族都能在嘉義市越活越年輕、越活越精彩。