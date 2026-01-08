《逍遙》浪漫吻戲大歪樓！侯明昊呆問「親上面還是下面」？

譚松韻（右）與侯明昊浪漫之吻。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

由譚松韻、侯明昊領銜主演的古裝奇幻仙俠劇《逍遙》，在大結局前劇情甜虐交加不停反轉，譚松韻拍攝虐心戲一度戲入太深，拍攝過程中她一度主動喊停，落淚坦言「我有點難受」。

譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」

侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，不管鏡頭是在拍松韻或拍我，我們彼此都會默默站在鏡頭外等著對方，應該說是守護的感覺吧！讓我有很強的依靠感，這也是整個拍攝過程中，我印象最深刻的部分。」

譚松韻（右）大婚之日被迫講出違心之論，拍攝時入戲太深淚崩喊停。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

而拍攝重逢吻戲時，侯明昊在正式開拍前突然一臉認真地問，「不好意思，我剛彩排時是親上面還下面？」呆萌的發問逗笑譚松韻，她乾脆用手代替嘴唇示範一次給他看，幫他確認位子找回感覺，兩人瞬間沉浸在自己的世界裡反覆討論細節。

站在一旁的群妖演員全程圍觀，忍不住小聲好奇問：「他們兩個是在那邊商量什麼啊？」反差十足的畫面，也讓這場原本浪漫的吻戲多了笑點。而劇中兩人能否化解人妖之間的對立爭紛，為這段跨越宿命的愛情畫下圓滿句點也成為觀眾關注焦點。《逍遙》正於愛奇藝國際站全集熱播中。

