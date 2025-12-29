《逍遙》譚松韻喚醒侯明昊三世情緣

記者戴淑芳／台北報導

由譚松韻、侯明昊領銜主演的奇幻仙俠劇《逍遙》，不僅是譚松韻首度挑戰仙俠題材，劇中誤闖萬妖谷喚醒萬妖之王侯明昊揭開三世情緣外，趙麗穎也驚喜客串，首播便引發討論，登上愛奇藝國際版熱播第一名。

《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，譚松韻此次一人分飾靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，兩個角色樣貌相同、性格迥異，且橫跨前世與今生，成為她的全新挑戰。

曾在《大夢歸離》中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」

除了主演之間的情感糾葛，《逍遙》另一話題亮點是趙麗穎的驚喜加盟，她在劇中特別出演反派角色「碎夢仙君」，為劇情增添更多張力與懸念。