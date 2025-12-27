《逍遙》開播「趙麗穎驚喜客串」 演大反派「碎夢仙君」造型美若天仙

《逍遙》由侯明昊（左起）與譚松韻主演。翻攝電視劇逍遙微博

備受矚目的陸劇《逍遙》已於 2025 年 12 月 27 日正式開播，這部由「收視女王」譚松韻與人氣男星侯明昊領銜主演的仙俠大作，除了是譚松韻出道多年來首度挑戰仙俠題材，更因為一線大咖趙麗穎的驚喜客串，在開播便掀起全網熱議。

趙麗穎飾演「碎夢仙君」造型美翻。翻攝電視劇逍遙微博

趙麗穎驚豔造型曝光：冷豔反派碎夢仙君

趙麗穎此次在《逍遙》中特別出演關鍵反派角色「碎夢仙君」。與以往清麗動人的形象不同，趙麗穎這回展現了極具張力的冷豔美感，造型被網友盛讚美若天仙。從劇組釋出的畫面中，可以看到她身著一襲精緻且帶有神祕感的華麗古裝，妝容更顯凌厲，眉宇間透著一股經歷背叛後的清冷與孤傲，完美詮釋了這位從守護蒼生到黑化墮落的神女形象。

廣告 廣告

《逍遙》侯明昊。翻攝電視劇逍遙微博

碎夢仙君哭戲超絕：網友直呼神仙落淚

除了絕美的外型，趙麗穎的演技實力再次震撼觀眾。劇集播出後，不少網友提到她在劇中的哭戲表現簡直「超絕」，將角色內心的絕望與破碎感演繹得淋漓盡致。更有粉絲在社群平台留言形容，看著「碎夢仙君」落淚的模樣簡直是神仙落淚，即便飾演的是反派，也讓人感到心碎與不捨。

《逍遙》譚松韻。翻攝電視劇逍遙微博

首任監製與好友執導的強力集結

趙麗穎這次參與《逍遙》不僅僅是客串，她還首次挑戰幕後工作，擔任該劇的監製。據悉，她是因為支持曾合作過的好友、名導徐紀周才深度加盟。作為監製，趙麗穎不僅在選角上提供建議，更親自與編劇溝通，為角色增添了更多人性糾葛的厚度，讓觀眾非常期待她與譚松韻、侯明昊之間火花四射的對手戲。

譚松韻與侯明昊的人妖戀宿命

《逍遙》主打「單元劇+主線探秘」的敘事結構，描述人族少女肖瑤意外喚醒被封印百年的萬妖之王紅燁。譚松韻在劇中一人分飾兩角，將靈動機智的少女與前世角色切換自如；而侯明昊則以銀髮黑衣的霸氣造型登場，兩人將在充滿懸疑感的萬妖谷中，揭開跨越百年的恩怨與玉醴神泉的祕密。



回到原文

更多鏡報報導

《驕陽似我》表白戲登場！宋威龍向趙今麥霸氣宣告「我讓你挑」 顧漫被讚「牛！」

《怪奇物語5》南西、強納森「分手or訂婚？」 杜夫兄弟1句話曝2人關係走向

「素顏女神」前夫涉詐欺62億 詹浩禮「累犯」一審遭重判無期徒刑