透天借兒子夫妻住…媳婦離婚翻臉喊「已付185萬買下」！他秀「收據」秒打臉

新竹一名男子讓兒子與兒媳婦住在自己名下的透天厝，也曾為了管理便利而將房屋借名登記給媳婦，未料媳婦離婚後，卻主張她早已以185萬元買下該房產並完成匯款；男子則表示，已在8個月後連同利息返還188萬7千元，而且該房屋長期由他負擔維修、水電瓦斯費。新竹地方法院審理後，比對金流與書面資料，認定雙方係借名登記而非真正買賣，判房產須移回男子名下。

根據判決書，新竹一名鄭姓男子名下擁有一塊土地和一處透天厝，並讓兒子阿豪（化名）當時的媳婦麗麗（化名）同住，後來基於信任和管理方便，鄭男便讓房產登記在媳婦麗麗名下，但房子後續仍由他管理、維修，連水電瓦斯費都由自己負擔。

不過，麗麗堅稱，她與鄭男在2023年6月12日簽署「買賣契約書」主張以總價185萬元向鄭男買下該房屋，還在當日匯款100萬元至履約保證專戶後，又於同年6月29日再匯款85萬元完成價金，因此認為並非借名，而是合法買賣。麗麗還提供匯款證明，表示買賣已完成付款。

對此，鄭男則反駁，這份「契約」只是借名登記的形式手段，目的是讓房屋名義能先掛在媳婦名下，實際並沒有買賣的意思。鄭男表示，雖然麗麗的確有匯款，但他後來已將本金連同利息，共計188萬7000元全數返還，而且還有媳婦簽收收據為證。

新竹地院審理期間特別調查金流，計算數字後發現，鄭男是將185萬元以年利率3%計算，與8個月的利息全數返還，而這8個月，正好就是麗麗6月29日完成匯款到隔年2月鄭男還錢位置的時間，據此認定這筆188萬7000元並非買賣金額。至於麗麗辯稱這筆金錢是鄭男補償她婚姻期間家庭開銷的部分，法院則認為，「10多年家庭開銷」金額不可能與「185萬本金與利息」精準相等，因此不採信麗麗的說法。

法院調查後確認，鄭男此後仍有替該房屋繳交水電瓦斯費、修繕工程費用等，而且麗麗還曾在另一件家事案件中親自寫下：「2名未成年子女係居住於公婆所有之房屋，水電瓦斯費由公婆負擔」，顯見麗麗此前已承認「房子不是自己的」。法院最終認定，鄭男與麗麗確實成立借名登記契約，最終判鄭男勝訴，房屋需移轉登記回鄭男名下。全案仍可上訴。



