透天厝大火1死 八旬屋主不肯離開：我兒子還在裡面

台中和平路巷弄透天民宅發生死亡火警。（圖／東森新聞）





台中和平路巷弄透天民宅發生死亡火警，鄰居表示聽到爆炸聲響，隨後就起火，消防在二樓房間發現屋主兒子倒臥床上死亡，80多歲屋主當下一直在門口不願離開，說兒子還在裡面，令人鼻酸！

鐵皮屋頂被燒穿，橘紅火光也劃破了夜裡的寧靜。從底下看更是誇張，火舌往上竄到非常高，附近住戶慌忙逃出。

附近住戶：「我聽到類似瓷器爆掉的聲音，就一直「啪啪啪啪」的，我當時沒戴眼鏡，我從我家樓上看，有看到黑煙我不太確定，因為比較暗，我就趕快衝下樓。」

消防獲報立刻到場，佈水線在第一時間控制火勢，因為他們要趕緊進到屋內，救出火場內受困的民眾。

這驚悚火災發生在台中，凌晨2點多，和平路巷弄中一棟透天的民宅，突然發生火警，鄰居先是聽到疑似瓷器爆裂的巨大聲響，隨後發現真的失火，消防在20分鐘內撲滅火勢。

80多歲的老翁站在門口，遲遲不肯走，因為他的兒子還在裡頭，不過消防人員上到二樓，發現老翁兒子，60多歲的男子明顯死亡。

第一大隊組長陳品羲：「後續看到罹難者（六旬死者），是在他的床上，沒有其他逃生跡象。」

這場火警是意外，還是人為造成，仍有待火調科進一步釐清。

