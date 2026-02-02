透天厝民宿設KTV與烤肉區擾鄰 一審判賠5萬元

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南市中西區一間民宿，因為在民宿內設置KTV與烤肉區，遭鄰居投宿，常有住客夜間唱歌等吵雜聲，一年九個月來，噪音問題就報警了三百八十多次，鄰居抱怨長期因此失眠，得吃安眠藥才能入睡，因此提告，一審判決，民宿須賠償五萬元慰撫金給鄰居。

透天厝改建民宿設KTV與烤肉區擾鄰 一審判賠償5萬元

民宿業者表示，牆壁已經花了二十幾萬，加裝隔音棉，並非不理會鄰居的投訴。（圖／民視新聞）

彩色燈光閃爍，宛如就在KTV包廂裏，但這裏可是一間透天厝，經營民宿的王先生，把地下室變身成KTV歡唱空間，卻引來鄰居噪音投訴。王先生把KTV的門關起來後說，「你看現在我們把門關起來的時候，就完全都沒聲音了。」門關起來確實聲音小很多，但這可是在沒人唱歌的時候。王先生多年前將位在台南中西區這間透天厝，改造成民宿，不只在地下室弄KTV，頂樓還設置烤肉區，但住客夜間的喧嘩聲和唱歌聲，吵得鄰居無法睡覺，得吃安眠藥才行，從2023年1月到2024年9月一年多的期間，就報警380多次都沒有改善，最後提告，一審法官判決民宿業者敗訴，須賠償五萬元慰撫金給鄰居。

台南市中西區一間民宿，因為常有住客夜間唱歌等吵雜聲，遭鄰居提告，一審判決，民宿須賠償五萬元慰撫金給鄰居。（圖／民視新聞）

民宿業者王先生指著牆壁表示，「這裡面都有裝那個隔音棉，做這裏也是花 20 幾萬，當時也有邀請鄰居進來裡面看，看哪裡有干擾到他們的因素，他可以跟我們說，我們積極來做改善，並非像他們說的我們都不想改善，我們也一直都積極在改善。」民宿左右兩側都是透天住家，鄰居低調不願受訪，對於判決結果只說這樣就好。業者也很無奈，表示已經將頂樓烤肉區撤掉上鎖，也加了隔音棉，並且貼出告示提醒住客，晚上10點以後要保持安靜，並非不理。全案仍可再上訴。

原文出處：透天厝改建民宿設KTV與烤肉區擾鄰 一審判賠償5萬元

