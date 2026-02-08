透天奪命大火！小兒子睡夢遇劫 受困3樓房間亡

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山一棟鐵皮加蓋三樓高透天厝，今(8)日凌晨，二樓突然起火燃燒，火勢迅速蔓延至三樓，屋主及三名家人及時逃生，不過當時人在三樓的35歲顏姓男子，逃生不及、葬身火海，後續消防人員，還在2樓發現一隻寵物貓，也沒逃過一劫，讓家屬悲痛萬分。鄰居說，當時顏姓男子疑似熟睡，才會錯過逃生機會，死者家屬則說有看到電線走火，究竟什麼原因，釀成火勢，有待火調人員調查釐清。

熊熊火舌吞噬建築，過程中還有爆破聲響，火舌猛烈伴隨濃濃煙霧，消防人員，急忙灑水控制火勢，在消防人員滅火同時，焦急的家屬，家屬說：「我的家人，還在裡面，還在裡面。」聽聞消息到場時，情緒激動因為家人及飼養的貓，都還在屋內，附近住戶說：「小兒子還沒有結婚就一直在睡覺，一直在睡覺叫不起來，電話一直一直響，一直響，都不起來。」

死者親戚VS.記者說：「那個燒起來都是都在家，可是我大哥發現的，我大哥發現的，兩百二的電線走火的，(發現是已經火很大了)對，我的姪子沒有跑出來。」事發在今(8)日凌晨，高雄鳳山區保泰路，這棟三樓高的，鐵皮加蓋透天厝，不明原因，二樓起火燃燒，火勢一發不可收拾，迅速往三樓蔓延。

當時人在1樓及2樓的屋主及三名家人，立刻逃出，不過35歲顏姓男子，疑似，樓梯遭火焰濃煙阻斷，無法逃生，受困3樓後方房間，沒了生命跡象，高市消防局第三大隊副大隊長林奕傑說：「研判應該是沒辦法往下逃生，他往後方的房間那邊發現，二樓前方的房間有發現一隻貓的屍體。」

根據了解，顏姓死者任職於清潔公司，平時與六名家人同住屋簷，火警當下，2名家人外出4名家人自行脫困，究竟什麼原因，讓火警一發不可收拾，是否電線走火導致意外，有待火調人員進一步調查釐清。

