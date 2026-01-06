「透明空氣」198層手工千層酥 掀起甜點新話題

【警政時報 薛秀蓮／彰化報導】彰化員林「透明空氣」以198層手工千層酥，在競爭激烈的甜點市場中闖出一片天。品牌名稱「透明空氣」巧妙結合了兩大招牌商品：「透明啡茶」與「空氣千層酥」，展現出品牌獨特的產品理念，並以其獨特的日法混搭工藝，開創烘焙新格局。

「透明空氣」的產品都建立在對傳統工藝的理解之上，再融入創新元素，創造出獨特的味覺體驗。(圖／透明空氣提供)

「透明空氣」的千層酥的特色，在於其198層摺疊技術。這項技術結合了傳統法式千層酥製作方法與日式烘焙焦化手法，通過穩定空氣的壓力與流速，在細緻的千層包覆下，烘烤出層次分明的金黃酥皮。

廣告 廣告

「透明空氣」的每一項產品都體現了深厚的匠人精神。(圖／透明空氣提供)

「透明空氣」這個品牌名稱的誕生，來自其兩大招牌商品的巧妙結合。「透明啡茶」以其清透質地“透明感”聞名，而「空氣千層酥」則以其輕盈層次“空氣感”取勝。主理人透露，產品組合不僅展現了品牌的創新精神，更體現了對於細節的極致追求。「透明空氣」的每一項產品都建立在對傳統工藝的理解之上，再融入創新元素，創造出獨特的味覺體驗。這種堅持，使產品成為傳統與創新的完美結合。

創辦理念來自多次造訪日本的深刻體會，發現日本文化中和洋融合的獨特美學後，決心在台灣打造一個融合東西方精髓的甜點品牌。(圖／透明空氣提供)

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理