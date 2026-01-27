透析人數連續負成長，「洗腎王國」能翻轉？石崇良推「在家洗腎」，把生活還給病人

台灣終於有機會擺脫「洗腎王國」標籤？最新數據顯示，透析人數已連續2年負成長。與國際相比，台灣選擇「居家透析」的比率竟僅8%，落差明顯。居家透析卡關在哪？《台灣居家透析白皮書》的行動計劃，能否讓洗腎病人把透析治療帶回家，成為醫療韌性的關鍵一步？

台灣的透析發生率長年名列全球前茅，也因此背負「洗腎王國」的負面標籤。但這個標籤，或許正出現翻轉的契機。

事實上，透析人數成長率早在2016年後即逐步趨緩，並在2023年首度由正轉負，健保署最新統計顯示，2023年為－0.4％，2024年－0.7％，是多年來少見的變化。（見下圖）

連衛福部長石崇良都忍不住說：「這是非常不容易的事情，『洗腎王國』可以拱手讓人了。」

健保署最新統計顯示，透析人數成長率在2016年後逐步趨緩，並在2023年首度由正轉負。 圖片來源 / 康健編輯部

對比各國，台灣居家透析只有8％

透析人數成長率轉為負值，無疑是一項好消息。然而，若從治療型態來看，台灣選擇居家透析的人口佔比，多年來始終停留在約8％，與國際趨勢有明顯落差。

許多國家早已將居家透析列為優先推動方向，例如香港高達71％、墨西哥32％、哥倫比亞27％、泰國28％。台灣在這項關鍵指標上，仍明顯偏低。

為了讓台灣的透析治療體系更具韌性，台灣腎臟醫學會發表《台灣居家透析白皮書》，明確設定5大行動策略（如下列），並規劃2階段推動，期盼在2035年將居家透析盛行率提升至18％。健保署也編列4.3億多元，將專款用於鼓勵院所加強推動居家透析、提升照護品質。

1.支付政策改革：透過健保誘因，鼓勵院所轉型，推廣居家透析。

2.醫病教育賦能：強化醫護專業訓練，讓腎友具備自我照護能力。

3.多元在地整合：落實分級醫療，與社區長照資源整合，實現「透析在地化」。

4.數位遠距創新：導入資訊管理系統與智慧應用，透過遠距醫療跨越限制。

5.透析品質卓越：建立高品質指標，讓台灣經驗成為全球居家透析典範。

《台灣居家透析白皮書》公開上線記者會。 圖片來源 / 台灣腎臟醫學會提供

災害、颱風、疫情...，居家透析能提升醫療韌性

在台灣，透析治療俗稱「洗腎」，血液透析常見是到醫院做治療，腹膜透析則是居家為主。不過，健保署自2025年6月起開辦居家血液透析試辦計劃，居家多了血液透析的選項（見下表）。

腹膜透析 血液透析 操作地點 居家 醫院 居家 操作方式 手動（連續性可攜帶式腹膜透析） 機器（全自動腹膜透析） 機器 護理師協助 Ｘ Ｘ Ｏ Ｘ 洗腎頻率 3～5次／天 1次／天 3次／週 3次／週 靈活性 最高，外出、旅遊時方便攜帶 高，白天自由，睡前接上機器 最低 低

根據衛福部公布的數據顯示，血液透析與腹膜透析的5年累積存活率分別為53.6％、68.7％，高於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國，其中又以腹膜透析的表現尤其突出。

居家透析比率偏低，讓國家的醫療韌性受限。石崇良舉例說，日前花蓮馬太鞍溪災害造成道路中斷，附近剛好有1名洗腎患者，所幸他採用腹膜透析，只要透過無人機運送透析液，就能讓治療不中斷。

此外，每逢颱風警報發布，在高風險地區需要優先撤離的對象，除了孕婦之外，洗腎病人也是關鍵族群。而在疫情嚴重，甚至需要居家隔離的情境下，平時必須到院洗腎的病人仍得「照表報到」，醫護不僅要全副防護，還得重新調整透析時程與動線，臨床負擔相當大。

「多數國家的居家透析率都能跨過20％的門檻，台灣只有8％，確實偏低；希望讓我們的醫療韌性更好，」石崇良說。

他也強調，在高齡化浪潮下，慢性疾病照護必須從過去以「醫院」為中心的治療模式，逐步轉向以「家」為核心的照護，從居家醫療、居家安寧，到近期推動的在宅急症照護都已證明可行；末期腎臟病照護也應朝居家方向推進。「這是一項國家醫療的轉型工程，也是提升國家醫療韌性的布局，」石崇良語重心長。

為何推不動？拆解居家透析的4大障礙

不過，為何台灣推行居家腹膜透析多年，居家透析佔比為何仍停留在約8％？《台灣居家透析白皮書》點出4大障礙：

腎友對自我照護缺乏信心 家屬的認知與支持度不足 對可能導致腹膜炎過度擔心 醫療人員對腹膜透析的經驗與訓練有限

更遑論居家血液透析。台灣居家血液透析的先行者、同時也是《台灣居家透析白皮書》工作小組指導委員的黃秋錦坦言，目前全台僅中醫大附醫體系的醫院及新竹安慎診所通過健保署核定執行試辦計畫，實際使用者也只有42名。

至於為何更難推動？黃秋錦指出，除了年邁病人學會操作不易，民眾每月還需自付約1.2萬元，用於透析機器與水處理設備等相關費用。另一方面，居家血液透析的流程對多數醫護人員也相對陌生，必須先完成訓練才能執行。

居家透析好處多，省奔波、降低感染、緩解人力

居家透析的優點其實不少，只是仍需要被更多腎友理解並接納。到醫院做血液透析，通常是一週到院3次、每次約4小時，很可能迫使青壯年病人的工作中斷。若選擇居家腹膜透析，不僅青壯年病人得以維持工作與經濟能力，長者也能節省交通往返時間，降低在醫療院所接觸感染的風險。

《台灣居家透析白皮書》工作小組召集人許永和更指出，醫院血液透析的護理人力配比約為1：4，居家腹膜透析則可達1：10，推廣後至少可緩解約77％的護理人力壓力。

兩者雖然同樣是一週洗3次，黃秋錦強調，相較在醫院洗腎常見的流速，居家血液透析多以較慢的流速進行、每次洗6～8小時，能更充分、也更溫和地清除體內毒素與水分，減少滲透壓變化帶來的不適。

「以我15年來的照護經驗，居家血液透析病人的5年累積存活率可達92％，」黃秋錦補充，國外已出現專為長者設計、操作更安全簡便的居家血液透析機，約2週就能上手，呼籲未來台灣應積極引進，讓居家血液透析真正有機會走進更多家庭。

