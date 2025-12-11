透視北京視角：中國大陸如何解讀 2025 年美國國安戰略 / 魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

美國於 2025 年發布新版《國家安全戰略》（NSS）。華府將此文件視為川普政府重塑全球角色的政策藍圖，但在太平洋彼岸的北京，這份文本則被置入另一套截然不同的分析框架中審視。以清華大學戰略與安全研究中心（CISS）為代表的中國戰略界，將 2025 NSS 視為觀察美國戰略收縮與政策優先順序重組的關鍵窗口。對北京而言，解讀的重點不僅在於文件「寫了什麼」，更在於其背後所折射的資源分配困境與戰略取捨。

一、北京眼中的美國戰略：從「價值導向」轉向「保守國家主義」

北京學界普遍評估，2025 NSS 標誌著美國正從拜登時期的「價值導向」外交，大幅轉向以成本、效益與回報為核心的「保守國家主義」。這項判讀主要基於該文件呈現的五大特徵：

1.戰略內向性顯著提升。文件大幅增加對美國本土議題的關注，包括西半球安全與邊境管控，顯示「安內」優於「攘外」。

2 . 經濟競爭成為主軸。科技創新、供應鏈韌性與產業政策取代傳統軍事部署，被視為中美博弈的主戰場。

3. 聯盟政策的「條件化」。對盟友的承諾不再無條件，而是提出更高的責任分擔要求，顯示美國意在控制霸權維護成本。

4. 外交模式轉向交易主義。強調「互惠」與結果導向，淡化多邊制度建構或價值觀推廣。

5. 意識形態色彩降溫。不再以「民主對抗威權」的二元框架定義中美關係，而是聚焦於具體的利益競爭。

面對上述特徵，北京的解讀是：美國仍具備強大的全球影響力，但已不再追求無差別的全球介入，而是更注重在有限資源下提升政策的精準度與效率。

二、印太地位的重估：戰略收縮還是資源整合？

中方智庫敏銳地注意到，NSS 將「西半球安全」與「國內產業重建」的優先級置於極高位置。北京據此推論，美國對印太區域的投入已非「無上限」，而是進入了重新排序與配比的階段。此外，華府強烈要求日、韓、澳等盟友承擔更大安全責任，被北京解讀為一項結構性訊號「美國希望降低自身在第一島鏈的操作成本。」

值得注意的是，這項解讀帶有濃厚的北京視角，即傾向將美國的「負擔共享」解讀為「實力衰退」。雖然美方原意可能是從「主導」轉向更高效的「整合」，但在北京的戰略敘事中，這被視為美國面對多重壓力下的被動收縮。

三、臺灣角色的轉變：從「價值同盟」到「功能性資產」

儘管 2025 NSS 在文字表述上，對臺灣議題保持了一貫的戰略模糊（甚至沒提），但北京學界透過文本脈絡分析，歸納出美國對臺定位的三點變化：

1. 弱化價值框架。NSS 淡化了「民主對抗威權」的敘事，北京據此研判，美國不再純粹以價值同盟視角處理臺海議題，而是回歸地緣政治的利益精算。

2. 延續避戰思維。美方反覆強調「避免衝突」與「維持穩定」，被北京解讀為華府意在延續「嚇阻但避免捲入」的底線思維，而非增加實質的安全承諾。

3. 強化功能性定位。文件將先進製造、半導體與供應鏈安全列為核心利益。北京認為，這意味著美國對臺灣的重視，正從「政治價值」轉向「科技資產」與「產業節點」的功能性定位。

因此，北京得出的結論是：美國對臺政策將更加聚焦於「戰略效用」，而非單純的「價值認同」。這並不代表美國會放棄臺灣，而是其支持模式將變得更加功利且具計算性。

四、中美競爭的新常態：激烈但可控

儘管美國在經貿與科技領域，展現出高強度的競爭態勢，但北京注意到 NSS 摒棄了全面遏制或政權對抗的激進語彙。特別是文件強調「避免衝突」及保留高層溝通管道，使北京評估認為，未來三年的中美關係將呈現「競爭為主、管控為輔」的結構性格局。

在北京看來，這種轉變是因為美國更重視成本控制與可預測性。競爭將持續升高，但雙方都有意願將風險控制在閥值之下，避免因誤判而滑向戰爭。

結語：北京看見了一個「精算成本」的美國

總結而言，北京對 2025 NSS 的解讀核心在於：美國仍有能力維持全球存在，但已不願付出超出其政治與經濟承受度的額外成本。

這是一套帶有鮮明中國戰略文化特徵的解讀：它強調對手的能力邊界與成本算計。在北京眼中，未來的美國將是一個在第一島鏈與科技戰線上持續施壓，但在衝突風險上追求「低風險、可控化」的對手。這種「務實且精算」的美國，或許正是北京目前最希望也最擅長應對的博弈對象。

【註】本文對其戰略意涵之推論屬作者整理自中國大陸公開智庫評論與政策分析，旨在呈現其解析視角，不代表官方立場。

