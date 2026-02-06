透視薄紗比愛心！河北彩伽飯店「巧遇」阿基師 網金句狂刷

（記者許皓庭／綜合報導）日本超人氣AV女神河北彩伽（舊名：河北彩花）日前在專為紀錄旅行開設的「旅遊手帳」社群帳號中，分享了一段驚喜短片。她在下榻飯店意外同框名廚阿基師，兩人不僅親切比出「手指愛心」合照，吸引超過 1.3 萬名網友點讚，河北彩伽更興奮地直呼自己運氣極佳，竟然能遇到被譽為「料理界志村健」的頂尖廚師，引發兩岸網友高度關注。

在公開的照片與影片中，河北彩伽身穿性感的黑色薄紗透視上衣，內搭細肩帶背心，若隱若現的膚色展現出優雅氣質，下半身則配襯深灰色格紋長裙，整體造型兼具甜美與時尚感。她透露，阿基師在飯店內表現得極為熱情，不僅大方合照，還親自帶著她在飯店內導覽，讓她感到賓至如歸。河北彩伽在得知阿基師在台灣餐飲界地位崇高後，露出崇拜神情，並對其活潑開朗的性格留下深刻印象。

這段充滿驚喜的互動在 Instagram 發布後，雖然不少粉絲大讚女神可愛，但由於河北彩伽在文中特別強調是「幸運巧遇」，意外勾起台灣網友對阿基師 2014 年新聞事件的回憶。當時阿基師曾在澄清記者會上說出「不算外遇，算是巧遇」、「咻～的一聲滑進摩鐵」等爭議言論。這讓留言區充斥著幽默調侃，紛紛表示「這真的是巧遇嗎？」、「想起阿基師的經典台詞了」，讓原本溫馨的跨界交流增添了不少調侃色彩。

儘管網路議論紛紛，河北彩伽仍對這次邂逅感到非常愉悅。雖然本次僅是參觀飯店而未能親自品嚐到阿基師的國宴級手藝，但她也在文末大方許下願望，期待未來能有機會吃上阿基師親手製作的料理。兩人在鏡頭前展現出的親切笑容，也為河北彩伽的台灣之旅寫下了一段極具話題性的插曲。

