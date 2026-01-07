透過媒體連繫！謝典林表態不選彰化縣長 謝衣鳯回應了

即時中心／林韋慈、謝宛錚報導

2026年國民黨彰化縣長選舉動向備受關注，先前因國民黨立委、黨部主委謝衣鳯已表態將投入選戰，但其弟、彰化議長謝典林也傳出有意參選，一度被外界形容為「姊弟相爭」。隨著民進黨確定徵召立委陳素月參選，外界再度關注謝家動態。彰化縣議長謝典林昨（6）日在議會受訪時首度表態，確定不參選縣長，今（7）日謝衣鳯也對此作出回應。









謝衣鳯上月28日已公開表態爭取國民黨彰化縣長提名，昨日受訪時她表示，自己是在連續兩任國民黨主席及黨高層的勸進下，決定投入選戰。對於謝典林是否參選，她昨也強調，尊重謝議長的個人規劃，但相信對方會做出最適合的選擇。

而先前對參選動向始終未正面回應的謝典林，昨晚也首度鬆口表示，自己「就像當初參選黨主席一樣」，不一定會走到最後，只是希望透過拋出議題，引起外界重視。當媒體追問是否可直接寫明不參選彰化縣長時，他回應「可以」。

謝家為彰化地方重要政治家族，先前亦曾傳出家族內部不希望謝衣鳯「孤軍奮戰」，並已另為謝典林安排未來出路。對此，謝衣鳯今受訪表示，自己目前仍朝參選縣長方向持續準備，地方建設相關工作也照常推動。至於姊弟是否曾就選情進行溝通，謝衣鳯尷尬一笑表示，「我其實都沒有遇到他」，都是透過媒體先進們的協助，才對彼此的想法有了解。

