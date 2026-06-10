透過影像走進森林 竹分署觀賞神木之島凝聚森林保育使命

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新竹分署為同仁及保七總隊辦理紀錄片「神木之島」包廳觀影，從不同角度認識森林保育工作的價值與意義，凝聚守護山林的共同使命感。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

為深化同仁對森林保育工作的認同，並提升森林生態與自然資源保育知能，林業保育署新竹分署日前辦理紀錄片「神木之島」包廳觀影活動，透過影像帶領觀者走入臺灣山林深處，認識巨木、生態與人文交織的珍貴價值。

新竹分署長夏榮生表示，森林是維繫生物多樣性、涵養水源及調節氣候的重要環境資源，而巨木更是森林生態系長期演化與自然歷史的重要見證者。透過影片真實且深刻的敘事，引導同仁從不同角度認識森林保育工作的價值與意義，進一步凝聚守護山林的共同使命感。

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新竹分署表示，「神木之島」以臺灣山林巨木為主軸，記錄由樹冠層附生植物研究者徐嘉君以及她所領軍致力於尋找臺灣最高樹的「找樹的人」團隊，深入森林探尋巨木的冒險活動與歷程，導演李香秀隨研究團隊爬涉山嶺拍攝足跡遍及臺灣多處深山地帶，呈現臺灣珍貴森林生態系的壯麗樣貌，以及巨木所承載的自然、文化與歷史意義，展現臺灣森林資源的豐富多樣，引導觀眾思考人與自然共存共榮的重要課題。

參與同仁表示，身為林業工作一份子，即使常與森林、自然為伍，但透過影片中壯闊的森林景觀與巨木群著實令人震撼，除增進對森林生態及巨木保護議題深一層認識，體會到維護自然環境的重要責任，也更加理解森林保育工作的不易與重要性。

新竹分署強調，將持續透過環境教育、專題講座及體驗活動等多元方式，推廣森林保育、生物多樣性及永續發展理念，期盼凝聚更多力量共同守護臺灣珍貴的森林資源，讓山林生態得以永續傳承。