透過微生物發酵 嘉大發表革命性飼料添加物技術

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】嘉義大學與農業部畜產試驗所在經長期合作下，藉整合學術研發能量與實務應用資源，補強彼此的研發缺口，並於1/30日共同發表具備商業化潛力的革命性飼料添加物技術，透過微生物發酵技術，解決環保問題，並大幅降低飼養成本，也共同見證臺灣畜牧產業邁向永續發展的新里程碑。

本次發表的三大核心技術其一為利用化學、物理及自行篩選益生菌發酵處理技術，結合自行篩選的特選益生菌進行發酵，成功將傳統難以被單胃動物消化的羽毛與肉骨粉，轉化為高吸收率的優質蛋白，可在一天內將羽毛降解63%，為目前文獻上最高降解率。經試驗證實，此產物可顯著促進豬、雞、鵝及仔羊生長，效果足以完全取代昂貴的進口魚粉，大幅提升生產性能及經濟效益。

再者，取代促生長抗生素及優質魚粉，其利用特殊篩選菌種及農業副產物，1天內可生產抗菌脂肽-表面素達3%，具有抑制沙門氏菌、大腸桿菌及調節腸道生理之功能，可作為替代傳統促生產抗生素（AGP）及優質魚粉的天然資材。

第三項全程素食、無抗生素飼糧應用，利用國產農業副產物-大豆殼、麩皮、收成後菇包產物及大花咸豐草等纖維原料，與大豆粕為基質，經由微生物發酵之產物，可在白肉雞及土雞-文昌雞飼糧中全程無使用動物性原料及促進生產抗生素，較市售商用飼料佳之生產性能及經濟效益，為一革命性突破。

以上三種技術已具備量產驗證，其技術成熟度與創新性備受產學界與國家級獎項肯定。目前已連續獲得2024年「國家新創獎」、2025年「國家新創精進獎」、2024年「發光•發亮農業生技創新創業競賽」亞軍及2025年「發光•發亮農業生技創新創業競賽」季軍；更值得一提的是，該技術以「減少碳足跡」為題，榮獲2025年國科會「未來科技獎」，是唯一農業類獎項，顯示其在技術創新與產業化潛力上皆具指標地位。

嘉義大學林翰謙校長表示，嘉大與畜試所同為我國農業科技發展重鎮，透過「永續創生聯合研究計畫」的實質運作，雙方團隊成功將嘉大的微生物發酵專長，與畜試所深厚的動物營養實務經驗完美結合，本次發表的成果由嘉大農學院動科系陳國隆教授團隊與畜試所許晉賓研究員團隊共同執行，不僅展現跨域合作的加乘效益，更為解決當前畜牧業痛點提出具體對策。

畜試所所長黃振芳指出，本次成果核心研發來自嘉大陳國隆教授團隊在微生物發酵與飼料創新上的長期投入，而畜試所負責透過完整的動物試驗，驗證技術在實際生產環境中的可行性與效益，相關研究涵蓋母豬、肉豬、蛋雞、肉雞及哺乳仔羊，結果顯示發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素與商品化應用潛力，畜試所透過科學數據替產業把關，確保創新技術能安全、有效地銜接畜牧現場，與嘉大共同持續推動我國永續畜產發展。