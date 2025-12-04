透過戲劇故事律動等學習 嶺東科大幼保系引領幼兒體驗多元文化

嶺東科大幼保系學生以戲劇、故事、音樂律動與創意教具，讓幼兒體驗多元文化。（圖/嶺東科技大學）





多元文化與性別教育已經成為幼教現場重要議題，嶺東科技大學幼兒保育系以行動展現教學創新能量。12月3日由系主任林曉芳帶領「幼兒多元文化教育」課程學生，前往台中市豐樂非營利幼兒園進行服務學習。大學生以戲劇、故事、音樂律動與創意教具，陪伴幼兒在遊戲中理解性別平等，並體驗原住民族文化之美，讓課堂知識在真實互動中被看見與深化。

嶺東科大幼保系師生至台中市豐樂非營利幼兒園進行服務學習。（圖/嶺東科技大學）

這次活動展現嶺東幼保系特色課程的整合成果，由學生自主規劃兩大主題。「性別平等」組設計生動的互動戲劇，從「顏色」與「職業」切入，引導幼兒思考常見的性別刻板印象，從「女生也能當工程師」到「男生也可以喜歡粉紅色」，帶領孩子打破框架，學會尊重差異。而「原住民族群文化」組學生則化身部落哥哥、姊姊，結合繪本故事、創意頭飾與傳統歌謠，帶領幼兒在熱情的音樂律動中，親身體驗台灣原住民文化的活力與美麗。

豐樂非營利幼兒園園長包靖敏對此活動給予高度評價 ，她感謝嶺東幼保系學生透過戲劇與故事，引導幼兒勇於探索、欣賞差異 ，讓孩子們學會「用笑容和尊重交朋友」 ，使幼兒的世界變得更寬廣美好 。林曉芳主任表示，多元文化教育若只停留在課堂理論，無法真正觸動人心 。透過這次走出教室的服務學習，學生將所學轉化為具體的適齡教學活動 ，這不僅是嶺東科大善盡大學社會責任的實踐 ，更讓大學生在畢業前就累積寶貴的實務經驗，提升未來的職場競爭力 。

嶺東科大幼保系學生安排的課程從「顏色」與「職業」切入，引導幼兒思考常見的性別刻板印象。（圖/嶺東科技大學）

參與學生亦分享了自身的收穫。謝采縈同學表示，在幼兒園進行服務學習非常考驗臨場反應 ，雖然過程中有點緊張，但看到幼兒熱情參與、積極回應，讓她更確信未來投身幼教工作的動力；張倚熏同學則提到，活動籌備途中必須不斷溝通、調整細節，從困難中找到解決辦法，是這門課帶給她最實用的能力。

此次活動在孩子熱烈的掌聲與笑聲中畫下句點。嶺東幼保系表示，未來將持續與在地幼兒園合作，讓大學生在真實場域中精進專業，培育更多兼具文化敏感度與創新教學力的幼教新秀，為幼兒教育注入更多元的新力量。

