透過網路等商家選購婚禮用品 需索發票

台北市 / 綜合報導 紅蘿蔔的味道，不見得每個人都喜歡，但成為韓國實境節目黑白大廚第二季中，地獄關卡的重要食材。今天在台北101，主辦單位找來13家人氣攤商比拚。有人做出「紅蘿蔔蝦味糕渣」，也有「紅蘿蔔泡菜」，不過最後是由來自高雄的「紅蘿蔔麥芽三重奏」拿下冠軍，到底它是怎樣的味道，帶您一起來品嘗。主持人陳漢典說：「現在兩位評審可以把眼罩拿下來了。」主廚「廚佛瑞德」和「阿辰師」，拿下眼罩結束盲測，主持人陳漢典說：「紅蘿蔔麥芽三重奏。」你沒聽錯，以紅蘿蔔布丁拔絲紅蘿蔔，還有自製的紅蘿蔔脆餅組成，「紅蘿蔔麥芽三重奏」，擄獲評審們的心。黑白大廚第二季紅蘿蔔地獄關卡，在台北復刻舉辦，集結13家來自台灣各地人氣攤販，參賽者透露其實這道料理相當不簡單，參賽者ANNY說：「因為光那個生的味道，對我們來說是很大的挑戰，所以我們一開始就會先醃製，還泡雪碧至少耗資，一到兩天的前置作業，像脆餅的部分難度非常高，我們失敗了至少四.五次以上。」耗時費工但努力獲得肯定，也成為台版最強「塑膠湯匙」代表，但講到紅蘿蔔不見得每個人都喜歡，民眾說：「(喜歡)三重奏，然後它布丁都是胡蘿蔔，我原本就是胡蘿蔔，其實不太行，想說來吃吃看，它的胡蘿蔔味真的滿重的。」民眾說：「(喜歡)紅蘿蔔咖哩打拋蝦，紅蘿蔔的味道也有，它是在那個甜味的地方。」當時進入最後一輪決賽的還有，淋上紅蘿蔔美乃滋，搭配紅蘿蔔泡菜的臭豆腐，以及用蝦子高湯配上紅蘿蔔熬成高湯，加上紅蘿蔔碎蝦仁豬肉做成的，「紅蘿蔔蝦味糕渣」，鹹蛋黃加鮮奶油打成醬，再用薑跟蒜去除紅蘿蔔腥味，做成的「肉醬蘿旋胖」。如何變幻出讓人印象深刻的美食，對廚師對素人評審都是挑戰，行銷專家胡恆士說：「希望藉由一波活動來帶動大家，在最後一集或者是，倒數幾集這樣的觀看人潮，線下也有可能去發展，其他周邊的商品，藉此來帶動IP的營收。」但不論誰勝出，讓節目從線上到線下結合，已經帶動風潮。

