透過網路等商家選購婚禮用品 需索發票
農曆春節即將到來，亦是結婚旺季，不少新人會透過網路平台、小型工作室或社群商家選購婚禮用品，財政部南區國稅局提醒民眾，只要是使用統一發票的商家，於銷售貨物或勞務時就應該主動開立統一發票給消費者，不應因貨物或勞務透過網路交易就有所不同。
南區國稅局表示，近年來新人對婚禮的儀式感與客製化服務日趨重視，相關消費亦明顯升溫，從喜帖、婚禮小物、禮盒、佈置道具，到婚宴會館、攝影與新秘服務等，形成完整的「婚禮經濟鏈」。
南區國稅局指出，隨網路平台與社群商家興起，近年來不少婚禮用品商家已採用電子發票，消費者只要提供載具即可完成索取發票，不僅環保減碳，還可享有專屬獎，中獎機會加倍、自動對獎、中獎主動通知及獎金直接匯入指定帳戶等多項好康；每索取統一發票一次就多一次中獎機會，可為新婚生活增添小確幸，亦可透過捐贈發票方式支持公益團體，與各界分享結婚喜悅。
