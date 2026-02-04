透過親子活動與攝影展 見證彼此相扶的力量

花蓮今年有50戶寄養家庭獲得認證，其中包括5戶新加入者。

家扶基金會至今接受政府委託進行「寄養安置服務」已45年，花蓮家扶中心今年特別以「『寄』得與你的每一天」為主題，於1月31日在吉安國小舉辦寄養家庭授證典禮暨新春餐會，並在當中進行「寄養生活時光」攝影展。現場共有138位寄養家庭成員及寄養兒少共襄盛舉，透過親子活動與影像記錄溫暖交流，共同見證寄養家庭及寄養兒少美好互動的時光。

徐榛蔚縣長與傅崐萁立法委員到場鼓勵寄養家庭，感謝寄養家庭為弱勢兒少提供無私關懷。

今年共有50戶寄養家庭獲得縣府授證，由縣長徐榛蔚及社會處副處長黃舒儀親自頒發證書，其中包括5戶為完成培訓，即將開始提供服務的新家庭。徐榛蔚在致詞時表示，寄養安置服務不僅為孩子提供一個暫時庇護的空間，更要讓孩子能在感受到充分安全、穩定的環境中成長，重拾對生活的希望及信任。她代表縣府感謝那麼多寄養家庭，長期以來打造了充滿愛的成長環境，為弱勢兒少提供無私關懷，像照顧自己的孩子同樣的用心；她也期許未來持續與家扶攜手努力，讓更多有需要的孩子，得到完善的照顧與陪伴。

廣告 廣告

家扶基金會執行長周大堯（左）呼籲更多家庭加入寄養服務行列，成為彼此成長的力量。

立法委員傅崐萁也到場表達對於寄養家庭的支持，他強調寄養家庭補足了社會安全網的缺口，對於曾受創傷的孩子來說，寄養家庭的陪伴能修補其心靈傷口，每位孩子的成長只有一次，希望孩子在成長過程能得到最多的愛，培養健全的人格。面對物價上漲，他也承諾相關的協助資源應與時俱進，盡力為寄養安置服務爭取更多資源，讓照顧與支持體系更加穩固。

燕妮媽媽的攝影作品獲得優選，她鼓勵自己照顧的寄養孩童能勇敢面對未知的未來，她也期盼自己與丈夫成為他們最堅強的後盾。

家扶基金會執行長周大堯向縣府致謝，將寄養安置的重要使命託付給家扶，也期望在花蓮縣能邀請到更多家庭加入寄養服務的行列。尤其家扶今年特別以花蓮的中南區為招募重點區域，嘗試提升安置服務的可近性及文化淵源，更加優化照顧品質。他也在親子運動會場邊為寄養父母與孩童加油打氣，透過親子接力賽與趣味競賽，見證寄養家庭成員與兒少攜手完成每一項挑戰，成為彼此正向的力量。

家扶規劃了「『寄』得與你的每一天」主題攝影展，鼓勵寄養家庭留下更多珍貴時光的影像。

活動現場規劃了以「『寄』得與你的每一天」為主題的攝影展，展出多組由寄養家庭投稿的拍攝作品。照片中捕捉了寄養家庭與兒少的珍貴時光與笑容，展現他們在愛與陪伴下的成長軌跡。優選作品「在出航之前」的創作者燕妮媽媽分享了拍攝想法，她提到在人生的路上，不是每一段路都有人同行；但至少在出發前，有人陪伴站在岸邊、指著遠方，告訴你世界很大，而你有能力走向它。她也期盼自己所照顧的寄養兒少，無論過去多艱難，都能勇敢面對未知的未來；在其背後，寄養父母將是最堅強的後盾。

寄養家庭提供暫時庇護的空間，陪伴孩子能在感受到充分安全、穩定的環境中成長。

「家庭寄養服務」是一項為兒少提供暫時性替代照顧的服務，當原生家庭發生重大變故，或父母無法提供適當照顧時，會安排由政府認證的寄養家庭，為孩子提供一個安全、穩定的成長環境；待原生家庭準備妥當後，再協助孩子平安返回。

周大堯說，這些寄養父母在孩子們最需要的時候，伸出溫暖的雙手，讓孩子在充滿愛的環境中成長，對他們來說是生命中相當重要的依靠。他認為每位孩童都值得好好被對待，而寄養家庭的愛與包容，有機會成就孩子們無限的未來。

寄養家庭授證典禮後安排了新春餐會，增進彼此交流。

為讓社會大眾更加了解寄養服務的重要性，也歡迎更多有愛心家庭加入行列，花蓮家扶將於3月14日下午2點至4點，於花蓮家扶中心3樓共學空間，舉辦寄養家庭招募說明會，歡迎年滿25歲、具備穩定收入與安全居住環境的家庭參與，共同成為孩子們成長路上的支持者。

（資料來源：花蓮家扶中心）