透過魚菜共生種植草莓 雲林農場盼減少抽地下水

架上草莓大顆又紅產量多，都是透過魚菜共生系統種植，採用水耕植床與階梯式植物牆，將一旁魚塭水淨化後，讓作物根系直接漂浮在富含魚類代謝養分水中，讓植物吸收養分淨化水質，最後水再回到魚循環，減少用水量。

新湖合作農場生產課長賴逸恆說明，「像這管根種植方式，它就是每個草莓都是獨立的個體，所以有些土傳性疾病不會藉由這套系統來做傳染，它的果實產產量是比較多的。」

新湖合作農場表示，魚菜共生系統減少抽取地下水，也能降低飼料與肥料使用，並提升水資源再利用效率，不過初期場域的建設成本較高，需要農民評估考量，但能分季節種植高經濟農作物，增加收益。

新湖合作農場理事長陳清山回應，「冬天季節因為菜價便宜所以可以來種草莓 ，達到效果比較好經濟效益比較好，然後夏季部分草莓在5月份收成後，再來就是種蔬菜。」

褒忠鄉鄉長陳建名表示，「與企業合作讓農民有更高產值，是不是未來有帶動更多農民來採用這方式來種植。」

褒忠鄉公所表示，建置魚菜共生系統雖然比傳統土壤種植成本較高，若能增設太陽能發電等模式也能降低生產成本，透過水循環，減抽地下水，減緩地層下陷，種植高經濟農作物增加收益。