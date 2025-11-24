透露參選高雄市長內心話 邱議瑩：自由民主與投降親共的競爭

對於下屆高雄市長選舉，民進黨立委邱議瑩說，不少人期待這是兩個女人的戰爭，她認為不如說是黨對黨的戰爭，且是自由民主與投降親共的競爭。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

正爭取民進黨高雄市長黨內初選的立委邱議瑩今天（24日）在個人臉書上說，對於下屆高雄市長選舉，不少人期待這是「兩個女人的戰爭」，而她則笑稱，與其說是兩個女人的戰爭，「不如說是黨對黨的戰爭，且是自由民主與投降親共的競爭」。

邱議瑩今天罕見地透過久未使用的個人臉書發文。她說，今天打開好久不見的個人臉書，幾分驚喜和思念，有些話語想法本來只想跟好友分享的，但既是公開的臉書，就大方分享一些觀點想法，包括國內外時事見解看法，也有這次參選的特別漏網鏡頭。

廣告 廣告

邱議瑩認為，媒體可能對參選人的想法有些興趣，但是，四平八穩的官方說法反而不是媒體有興趣的點，「這裡有一點詼諧的、俏皮的、更貼近生活的，有更真實的我，才是個人臉書的特點。」

邱議瑩提及，她每天跑滿行程，連喊一聲累的自由都沒有，「我累嗎？噢，不，我笑著喊著戰鬥著」，不知不覺癱倒在沙發上，不小心又進入夢鄉了。

邱議瑩說明，這就是她的日常，大概很多人不知道這是她第6任的立委，6任立委20幾年來，她可以不喊累做很累的工作，還越做越享受服務眾人的工作。

「大概這是我的命格吧」，邱議瑩表示，她的名字帶個「議」，就註定會跟議場結緣，「議會是我家，一進來就超過22個年頭。」

邱議瑩指出，友人問她為什麼要參與高雄市長這一役？高雄市是台灣民主發源地，是蘊育台灣民主自由的聖地，她有幸在這次承載選民的期望，參加高雄市長民進黨內初選，百感交集。有不少人期待這是兩個女人的戰爭，她笑稱，與其說是兩個女人的戰爭，不如說是黨對黨的戰爭；且是自由民主與投降親共的競爭。



回到原文

更多鏡報報導

1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死

大苑子董事長登門致歉！農場再發聲明：今年不賣石虎柳丁給他們

直擊／76歲天后驚傳發生意外！登台前傷勢曝光 民歌大團圓臨陣換將