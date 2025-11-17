透露曹興誠事前提過推薦參選...沈伯洋回應「自己是藍白大標靶」投入恐影響他市選情：主要還是看黨怎麼做
民進黨立委沈伯洋近日被聯電創辦人曹興誠多次提名推薦參選台北市，表示沈的才幹續留藍白控制的立法院是無意義的糟蹋、折損，參選既能捍衛沈伯洋受中國威脅的人權，也能藉以反制中共。對於是否參選，沈伯洋今（17日）上電台節目《新聞放鞭炮》受訪表示，事前曹興誠有跟他說過，但自己如今已成藍白的「大標靶」，若投入選戰將遭到大量攻擊，也因台北是帶動選情的媒體焦點，若防不住對方攻勢，可能波及其他縣市選情。他也說，因為目前還在國會，會專心在自己的位置上做事，此事主要看黨的作法。
沈伯洋提到，曹興誠有跟他說過推薦參選台北市的事，但因為還在國會，因此會專心在自己的位置上做事。他坦言，若參選，最大的缺點就是自己已成為藍白的大標靶，會落入被藍白一直攻擊的處境。
沈伯洋說，畢竟台北市會是媒體焦點，而台北也是帶動其他地方選情的地方，因此如果被不停攻擊又防不住的時候，就會害到宜蘭、新北、桃園等縣市，甚至影響到中南部的選情，這也是有可能的。
至於優點，沈伯洋則坦言自己沒想過，不過他認為明年2026選戰有氣勢，民進黨有很好的候選人，以選舉來說，很多時候確實是為了贏，但有些要有戰略目標，比如說台北的目標是要帶動氣勢，要由誰來帶動，黨內有很多適合的人選，一旦戰略目標有了，大家就要往那目標邁進。
沈伯洋也說，相信選對會將做出判斷；至於會不會參選，他直言看黨要怎麼做，目前是沒有跟黨內談到參選一事。他說，現在整個國家都在作戰，戰士不容易選擇自己的戰場，主要還是看黨怎麼做，自己會跟隨。
談到吳怡農有意參選，沈伯洋表示，吳是優秀的人選，他認為選台北市沒有問題，但之前選戰策略是不攻擊對方、以政見為主，相信他有在過程中學習，選戰模式只要稍微改變一下就有機會，畢竟他的形象、學歷也很好。
沈伯洋坦言，離選舉還有很長一段時間，所以都很難講，但一定要趕快整合，他們的目標為何這點著實重要。他說，自己最擔心的永遠是中國介選，因為干預地方選舉比起總統級選舉還要簡單，需要的票比較少，議員也是中國本來接觸的重點。
(圖片來源：新聞放鞭炮)
