透露總統提遠大計畫 魏哲家：不用再講土地水電會缺

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）台積電董事長魏哲家今天出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮時說，總統賴清德跟他提遠大計畫，把所有水庫串聯在一起，這樣「以後不用再講土地水電會缺」，但還是缺人才。

魏哲家致詞表示，台積電今天小有成就，除了自己努力之外，也是供應鏈合作夥伴一起打拚，如果沒有他們，台積電沒有這樣成就，感謝供應鏈夥伴，也感謝屏東縣政府提供土地，讓所有供應鏈夥伴可以長遠發展，這對台積電非常重要。

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他說，今天接受賴總統邀請到這個地方，看到下這麼大的雨，心裡非常高興，因為上個月他還在想「水怎麼辦，要不要啟動水車」，其實一直都有準備，但還好下了大雨，剛剛賴總統也跟他提遠大計畫，要把所有的水庫都串聯在一起，這樣「以後不用再講土地水電會缺」。

「但還是缺人才。」魏哲家表示，希望屏東縣政府增加人口、增加教育能量，這樣屏東孩子才有足夠的數目支援台積電與供應鏈夥伴；以後半導體需求長長遠遠，對半導體的要求台灣一定是最重要的地方，有供應鏈夥伴一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方，「這也因為政府給足夠土地水電，讓台積電可以在這裡長久發展」。

屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，占地約28公頃，今天由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式，賴總統、魏哲家、屏東縣長周春米、國家科學及技術委員會主委吳誠文等人出席並持鏟動土。（編輯：黃名璽）1150612