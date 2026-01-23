透露華府重量級人士密訪台灣 王定宇質疑國民黨「關鍵人物」阻擋軍購案

民進黨立委王定宇爆料，本週有華府重量級人士訪台，要帶回軍購案的答案，然而國民黨內有「關鍵人物」在擋軍購。（資料照片／鄒保祥攝）

針對1.25兆元軍購案，立法院外交國防委員會19日召開機密會議。民進黨立委王定宇在政論節目上爆料表示，本週有華府重量級人士秘密訪台，「要把答案帶回去」，然而，國民黨內卻有關鍵人物（key person）在阻擋。他表示，聽到美方友人的說法是「國民黨證明自己是台灣安全的對立面。」（KMT has proved them as the enemy of Taiwan security）

王定宇在政論節目「新台派上線」表示，在外交國防委員會安排專案報告的前後，有來自世界各國重要的人士，這週都在這裡，「因為這件事情很重要」。他更透露，還有一個是從華府來、具備情報跟決策相關的人，「來台灣是來問問題，要把答案帶回去的人」。

王定宇說，這個華府重要人士到台灣之後，見了國民黨的「關鍵人物」（key perosn）。他質疑，國民黨主席鄭麗文有沒有見過？國民黨立院黨團有沒有接待？「那你們呈現的態度是什麼？」

王定宇接著批評，誰在阻擋強化台灣自我防衛，誰就是台灣安全的對立面，影響到的除了台灣全體人民的安全跟福祉以外，也影響了第一島鏈盟友國家，也影響到了全球利益。

王定宇說，國民黨有很多人是在乎台灣安全的。台北市長蔣萬安以前當立委時，國會辦公室在他隔壁，他認為蔣當立委時是重視台灣安全的，他有一些國安修法，有去拜託過蔣萬安。他在談的時候，從來不會用黨派來看。

王定宇表示，他相信國民黨的立委、縣市首長不會忽略台灣安全的必要，也不會去弱化盟友對台灣的信任。可是，國民黨裡面是哪些關鍵人物，這些關鍵人物對中國來講「非常有價值」，正在做「台灣安全的對立面」。

主持人李正皓則透露，他聽到獨家消息，國民黨的「關鍵人物」包含國民黨中央「高到不能再高的高層」，以及「關鍵立委」。



