透露藍白合順利進行中！黃國昌：和國民黨共推一組最強團隊不會改變

政治中心／綜合報導

2026九合一選戰藍綠白如何布局？尤其藍白怎麼合作外界關注，今（14）日民眾黨主席黃國昌表示民眾黨跟國民黨面對2026選戰，彼此之間的合作目前都按照進度，非常順利進行當中，還強調跟國民黨合作共推一組最強團隊這樣的決定不會有任何改變。

黃國昌上午與新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇出席「國昌特別企劃預告記者會」，預告於12/27日在新北市新莊舉辦活動，屆時將有神秘嘉賓。至於神祕嘉賓是否是前主席柯文哲？黃國昌賣關子只說拭目以待，還以「老大」稱柯文哲說「他自己宣布，我不要幫他做決定。」

受訪時被問到目前藍白合進行的如何？黃國昌表示，民眾黨跟國民黨面對2026選戰彼此之間的合作，目前都按照進度非常順利進行當中。先談政見、政策、願景，這些確定以後才有下一階段，有關於選區要如何合作？甚至縣市長要如何進行用最好方式，推出一組最強團隊。

黃國昌指出，目前智庫對接工作已經完成，民眾黨接下來會盤整2026年全國候選人共通政見，這個共通政見目前正在進行黨內討論及意見收攏，等完成黨內討論及意見收攏後，相信國民黨的智庫也會相應的做這個作業，目前持續當中。

黃國昌說，至於大家關心的有關縣市長提名時程部分，民眾黨會按既定的腳步和節奏進行，「但我也說過我們有最大誠意跟善意和中國國民黨共推一組最強團隊，這件事情從一開始到現在沒有任何改變。」

黃國昌表示，上次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長就說過了，雖然有時候話講得這麼明白，但是外界少不了見縫插針，從上次徵召陳琬惠選宜蘭縣長，晚上的政論節目就可以看出來，即使在徵召會上把話講得非常清楚了，但民進黨還是有些人看起來是很擔心，因為很擔心就開始透過各式各樣放話攻擊，說這合作沒辦法走下去。

黃國昌重申，「請大家拭目以待民眾黨用最大誠意跟善意，為台灣、為人民、為了國家未來，跟國民黨合作共推一組最強團隊這樣的決定不會有任何改變。」

