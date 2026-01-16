透露鄭麗君談判力求最好、仔細反覆與美方磨合...黃重諺稱讚「高度認真穩定」：處理此次對等關稅著實相當困難

台美關稅談判結果今（16日）出爐，除了稅率爭取到15％且不疊加，我國也是首個獲得半導體232條款最惠待遇的國家，行政院副院長鄭麗君在說明記者會上也強調，半導體產業鏈進軍美國，是根留台灣、佈局全球。國安會諮委黃重諺今上電台節目《新聞放鞭炮》表示，對等關稅談判對各國來講都是巨大難題，但鄭麗君展現「高度認真穩定」特質，推演各種磋商狀況，並力求最好，長時間與美方磨合，相當不容易。

有關對美關稅談判，黃重諺表示，這真的很辛苦，畢竟不是只有台灣去談，他國競爭對手都想方設法不輸給對方，中間當然有很多折衝，各部會官員也要跟產業界溝通，但總體而言，台灣產業的韌性在國際上是不輸人的。

黃重諺說，實際與談判小組接觸，不論是總談判代表楊珍妮的細心，對美國官員、整個談判細項理解的程度，可說是神級人物；而行政院副院長鄭麗君對事情十分仔細，把每項議題從頭到尾弄清楚，推演各種狀況、力求最好，花很長時間跟美方磨合，確實很不容易。



黃重諺提到，尤其現在是較為混亂的時代，要有一個像鄭麗君更穩定、審慎心思的領導人物。他稱讚，鄭麗君是「高度認真穩定」的人，要想對等關稅談判壓力相當巨大，各國談判代表談到一半，可能就被川普莫名其妙發了一則社群貼文，甚至連川普官員事先都毫不知情。

