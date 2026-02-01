透56坪混搭風透天別墅，為兩人世界與毛小孩實現溫潤生活

編輯 陳思靜｜圖片提供 浩室設計

56坪的透天別墅，居住者為兩位大人與一隻可愛的毛小孩，三層空間在「混搭風」的揉合下，交織出一段關於陪伴與理想生活的序曲。



步入一樓，選用如絲絨般柔和的奶茶色特殊漆，在機能上打破了傳統對「一樓」的定義，被規畫為專屬兩人的多功能辦公區。陽光最燦爛的臨窗處，擺放長桌及點綴上如藝術品的造型燈具。機能與美感在這裡達到和諧，弧形吧台滿足了工作間隙的微醺或咖啡時光，而旁邊的臥榻區則是毛小孩最愛的午寐角落，擺上一張小桌，讓這裡變成光影共舞的享受。



沿著階梯拾級而上，二樓是全家人的生活核心。電視牆與樓梯的異材質拼接令人驚艷，溫潤木質與清冷石材在格柵造型的穿插下，勾勒出立體的層次感。深灰色的木地板鋪就了家的基調，沉穩而溫暖。沙發後方的收納櫃採用虛實交錯的設計，間接光源映照著屋主蒐藏的珍玩，無聲地訴說著主人的品味與故事。餐廚區則巧妙地利用六角磚地坪與木地板區隔，ㄈ字型的動線設計讓料理成為一種分享。

來到三樓私領域，空間色彩轉向沉穩。書房以深灰色木質為主軸，量身打造的收納牆整齊收納著學識與回憶；而主臥室則延續了這份靜謐，深灰特殊漆牆面營造出一種深邃的包裹感，彷彿所有的疲憊都能在此被溫柔接納。

浩室設計／邱炫達

地址：桃園市桃園區同安街570號

電話：0953633100、03-3581067

Email：kevin@houseplan.com.tw

網站：http://www.houseplan.com.tw

