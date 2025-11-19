逐戶發物資 張峻訪長橋里關心災後清理狀況

鳳凰颱風外圍環流帶來的豪雨，造成馬太鞍溪堤防出現缺口，泥水湧入鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路多處住家，數十戶居民家園受損。十八日下午花蓮縣議會議長張峻前往災區了解復原情形，並逐戶關心鄉親清理家園的狀況，同時帶來物資協助居民度過最艱困的時刻。

張峻議長與縣議員林源富、鳳義里長蕭文立、長橋里長邱進崑，以及花蓮縣議會謝主任、林主任共同到場，實地查看家戶受損範圍，並聽取居民對後續清理與復原的需求。議長強調，在災後最辛苦的時刻，政府與民意代表必須站在第一線，讓鄉親知道他們並不孤單。

現場可見多戶住家仍在忙於搬運家具、清洗泥水。為協助鄉親減輕負擔，張峻議長特別準備大量物資，一戶一戶親自送上，期盼在復原的第一時間，提供最貼近需求的實質幫助。

張峻議長特別感謝鳳林鎮公所團隊及國軍弟兄第一時間全力投入清理與搶修作業，在地狹路窄、機具進出受限的情況下，仍不眠不休協助搶通道路，讓災民能夠儘速返家整理家園。他表示，第一線人員的辛勞，是這場復原工作最關鍵的力量。

張峻議長表示，後續將持續與鳳林鎮公所、相關單位保持密切聯繫，確保受災戶的需求都能被即時掌握與協助。並承諾，議會會與地方團隊共同努力，讓長橋里、光復與萬榮地區的災後復原工作能夠更快、更順利，盡早讓鄉親恢復正常生活。花蓮加油，大家一起打拚、共同守護家園。