逐步停產！美知名汽車零件製造商宣布裁員 228人丟飯碗

美國知名汽車零件製造商庫柏標準汽車公司（Cooper Standard Automotive）近日宣布，位於美國俄亥俄州新列克星敦的工廠將於未來逐步關閉，屆時將會對228名員工進行裁員。

根據《abc6》報導，庫柏公司已於12月8日發布官方通知，工廠將自2026年2月6日起開始逐步停產，預計於2027年7月1日全面關閉。公司已依《勞工調整與再培訓通知法案》（WARN）向州政府提出正式報告，並附上各職務分類受影響人數與預計關閉時間流程。

美國汽車工人聯盟（UAW）1686地方分會已收到通知，分會主席沃爾夫（Tyler Wolfe）表示，聯盟將確保受影響員工在最後工作日前，至少提前60天獲得正式通知。公司也強調，將提供必要資源與協助，協助員工進行未來職涯轉換，降低關廠對他們造成的衝擊。

庫柏公司表示，關閉紐萊克星頓工廠的主要目的是優化整體製造布局與提升營運效率，屬於公司全球策略調整的一部分，以因應市場需求的變化。公司同時指出，對於受影響的員工，將在可行範圍內，提供調往其他工廠的機會，並依照資格條件安排轉任。庫柏公司也承諾，將對員工提供必要資源與協助，幫助他們順利面對職涯轉換及未來就業挑戰。

