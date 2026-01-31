逐步恢復雙邊關係 美駐委內瑞拉特使抵達卡拉卡斯

路透社報導，隨著美國和委內瑞拉逐漸恢復委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在2019年斷絕的雙邊關係，美國的委內瑞拉首席外交官杜古(Laura Dogu)已在31日抵達卡拉卡斯(Caracas)。

委內瑞拉外長希爾(Yván Gil)在Telegram發文說，杜古的到訪旨在「針對雙方的關切議題制定路線圖」，並「透過外交對話，在相互理解與國際法的基礎上化解既有分歧」。

曾擔任美國駐宏都拉斯與尼加拉瓜大使的杜古則在X平台發文說，她已經抵達委內瑞拉，「我和我的團隊已準備就緒開始工作」。

美國在這個月3日的突襲行動中逮捕馬杜洛並押送到紐約，針對其涉嫌毒品恐怖主義的指控接受法庭審判。在那之後，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)表示，她將尋求推動與美國建立「平衡且相互尊重的國際關係」。