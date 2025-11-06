逐步解封台中防疫不鬆懈 盧秀燕：營養午餐剩食禁打包外帶

逐步解封台中防疫不鬆懈，台中市長盧秀燕表示，營養午餐剩食仍禁止打包外帶，一周後觀察調整。（圖：中市府提供）

中央宣布今天（6日）中午12點起，恢復豬隻運輸，7日凌晨起，恢復拍賣屠宰，台中市長盧秀燕表示，感謝全民體諒配合，疫情鎖在案場。但解封還不完全，包括廚餘還是禁止養豬，市府持續採人盯場、人盯桶方式監控。盧秀燕說，台中是案發場，防疫更要加嚴，學校營養午餐剩餘食物仍禁止打包外帶，一周後視情況再做調整。

台中市長盧秀燕今天（6日）在中央非洲豬瘟前進應變所記者會中表示，非洲豬瘟病毒頑強，把疫情鎖在案場，是個艱鉅任務，中央宣布今天中午禁制令逐步解封，她特別謝謝中央防疫夥伴，和市府團結對抗病毒，也感謝市民及產業界這段期間的諒解及配合，病毒並無外流，下午起陸續解封，最快明天在市場就可買到新鮮溫體豬肉，吃到美味豬肉。盧秀燕指出，解封並不完全，全國持續禁止廚餘餵豬，因此市府防疫措施不退場，防止豬農偷偷廚餘餵豬，持續採取人盯場、人盯桶方式監控，此外，提醒寵物豬飼主，一樣遵守規定，不能廚餘養豬，累計民眾舉報4頭寵物豬，3頭採檢陰性，另1頭今天進行採檢。

盧秀燕說，非洲豬瘟案例場在台中，市府針對豬場和豬農住家，會持續追蹤，住家第二次環境採檢都陰性，但不會解禁，還是監管，強力封鎖，警察局、動保處都會採取人力和監視器等，持續監管。另外，學校營養午餐，可使用國產溫體豬肉，但禁止剩餘食物打包外帶，一周後，視情況調整，拜託各學校配合，若運作良好就解封。（寇世菁報導）