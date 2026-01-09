逐段標【無】引反彈 國防部改制：未涉機密標7字即可

國防部日前頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，包括機密的【密】，極機密【極】，絕對機密【絕】，就算無涉機敏也要標註【無】，引發基層反彈。而在9日，國防部宣布，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】。

國防部自今年元旦起實施「機密資訊精準標示精進作法」，要求所有公文逐段標註機密等級，引發基層反彈，國民黨立委徐巧芯8日痛批，空軍記者會簡報上各段後面都加上【無】（無涉密），事件經過後面也寫【無】，只會讓一般民眾誤解，「是沒有調查嗎？」國防部長顧立雄則表示，會聽取各方意見不斷檢討，但這是必要的進步做法。

根據《ETtoday新聞雲》9日報導，國防部稍早表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」，係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

