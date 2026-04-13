《逐玉》北京慶功宴 張凌赫數度哽咽落淚、田曦薇立定目標未提男主角

《逐玉》自播出以來話題不斷，13日男女主角張凌赫與田曦薇一同出席慶功宴。（翻攝微博）

陸劇《逐玉》今（13日）於北京舉行慶功宴，男女主角張凌赫與田曦薇一同出席，分享拍攝心路歷程與對作品的感謝之情。其中張凌赫情緒數度潰堤、哽咽落淚，真情流露成為全場焦點。

張凌赫在致詞時坦言，《逐玉》的誕生格外不易，直言近兩年影視產業面臨挑戰，「這部戲很難得，這兩年行業艱難，《逐玉》的出現不僅給了我信心，也給了所有製作方、平台與觀眾一個希望。」他進一步表示，長劇市場仍具潛力，有機會再次掀起熱潮，「我們長劇是有可能再掀起一波風潮的，可以吸引更多觀眾回到長劇市場。」

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《逐玉》男主角張凌赫致詞一度感動哽咽。（翻攝微博）

他也回顧長達4個月的拍攝歷程，拍完距離現在400多天，那段日子在腦海裡還是過不去，過程充滿挑戰、感動交織。像是戰爭戲場面浩大艱辛，包括戰爭場面實拍讓人身心俱疲；而「西固巷」的戀愛戲則帶來溫暖與療癒，整體拍攝過程可說是悲喜交織、百感交集。談及這段歷程時，他情緒再度湧上，數度哽咽。

張凌赫因《逐玉》聲勢翻漲，他特別感謝觀眾支持。（翻攝微博）

談到作品至今的亮眼成績，張凌赫特別強調團隊的重要性，「戲的成績離不開每一個人的付出。」他逐一感謝台前幕後人員，提到幕後團隊曾歷經4個月日夜辛勞的付出時，更當場哽咽落淚，場面相當動人。他也期盼未來能有更多優質作品誕生，讓觀眾持續關注長劇市場，「希望有更多作品帶給大家，讓更多人看到這個市場還是有希望的。」最後，他再次向觀眾致謝，強調「最重要的是感謝觀眾，願意給《逐玉》機會。」

女主角田曦薇則在致詞中分享心境轉變，坦言透過《逐玉》在Netflix多國收視奪冠，讓她對未來有了更明確的方向，「我覺得我以後的人生方向有了更高的追求。」她進一步表示，將致力於創作優質文化內容，「我要做好的文化內容」，更喊出宏願，希望能將華語作品推向國際舞台，「我要讓世界的人看到我們中國的東西。」不過感謝名單隻字未提男主角。

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