《逐玉》被虧「粉底液將軍」 張凌赫慶功宴致詞哽咽嘆：行業艱難！難忘拍攝時光又哭又笑

張凌赫出席《逐玉》慶功宴時，致詞一度哽咽。iQIYI愛奇藝國際版提供、翻攝微博

中國戲劇男神張凌赫因演出《逐玉》大受矚目，13日晚間劇組千呼萬喚始出來舉辦慶功宴，張凌赫在台上致詞時一度哽咽，感謝工作人員的付出，也謝謝觀眾對他的支持，多次形容：「《逐玉》是一部很難得的戲。」

張凌赫在《逐玉》中的將軍扮相美到出圈，卻被虧「粉底液將軍」，引發中國官方批評，要求「杜絕顏值崇拜」，甚至祭出4點要求，包括杜絕顏值崇拜、避免流量依賴、屏氣畸形審美、轉向劇本中心制。

張凌赫出席《逐玉》慶功宴。翻攝微博

讚《逐玉》為行業帶來信心：為長劇再興風潮

雖然在台上沒有特別提到這些問題，但張凌赫感嘆：「大家都知道這兩年行業還是挺艱難的，我覺得《逐玉》的誕生，其實給了我自己，也給了所有老闆、平台、觀眾一些信心，是有可能長劇能夠再興起一波風潮的，可以吸引更多觀眾進入到長劇市場。」

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回想拍攝《逐玉》的日子，張凌赫至今仍覺得很難忘，拍攝打仗戲時很辛苦，與田曦薇演出感情戲時又趕到特別溫馨，「那段日子真的是...一會兒開心、一會兒哭泣，真情實感的日子，在大家、在我心中都是很難忘的。」

張凌赫難忘拍攝《逐玉》時光。翻攝微博



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