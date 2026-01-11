逐鹿高雄！綠營4選將明起交鋒民調 柯志恩祝福對手：全力備戰

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選倒數24小時，將從明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定最終是由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，出線代表綠營征戰。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11）日回應，祝福4位立法院的好同事，希望他們能爭取到最後出線的機會，未來她會在一對一的選戰中，盡最大的努力。





今早9時15分，柯志恩在國民黨高雄市議員鄭安秝、李雅靜等人的陪同下，前往鳳山代天府廟埕廣場，出席「慈善功德會歲末寒冬溫馨送暖」活動，並於行程中接受媒體聯訪。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，針對未來選戰的因應策略，柯志恩表示，祝福4位立法院的好同事，希望他們能爭取到最後出線的機會，但若接到電話，請說唯一支持柯志恩，未來也會照自己的腳步，在一對一的選舉中盡最大的努力。

另，關於115年度中央政府總預算持續卡關，外傳在野黨擬先「部分放行」TPASS等民生預算，但綠營似乎不領情一事，柯志恩則說，總統賴清德與行政院長卓榮泰目前最需要做的就是跟在野黨好好溝通，畢竟這是全國的大事，每個人都有自己的角色。

她強調，閣揆最大的角色就是把立法院三讀通過的法案，包含軍人加薪等補足預算，完成相關立法程序後，再來討論總預算，不要每次都對著媒體放話，情勒全國的民眾，最重要就是一定要跟藍白好好溝通，畢竟大家都希望台灣好，各自做好自己的角色，不要每次都用這個方法（情勒），這樣無助朝野和諧與總預算解套。

對此，高雄市長陳其邁昨日受訪時說，高雄市長當然必須具有非常大的魄力，能在各項關鍵轉型的時刻都能帶領高雄，這是市民共同的期待，高雄市長不好做，尤其必須有很強的抗壓力，更重要的也必須對民主的理念都能夠一路走來，非常堅持民進黨對於人權理念跟改革的理想。

高雄市長陳其邁。（資料照／高市府提供）

他也期待4位參選人盡力，能維持好的風度，給予彼此祝福，更重要的是在初選後一定要團結，高雄一定不能輸，要在初選之後，大家能團結一致贏得大選，這是他對大家的期待。







