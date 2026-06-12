逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

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上游降雨持續，曾文水庫預估「進帳」破億立方米。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，曾文水庫集水區從本月4日起降雨迄今，上游逕流係數持續提升，水利署南區水資源分署初步估算，8天可望「進帳」達9位數，突破1億立方米。

由於逕流係數已持續提升至0.57，南水分署統計，從4日早上到今晨，曾文水庫集水區累積降雨約396毫米，預估可帶來1.15億立方米的入流量，水情大進補，也讓蓄水率重回2成。

至於供應民生用水的南化水庫，集水區從4日早上到今晨，累積降雨逾377毫米，預估帶來超過3950萬立方米的入流量，有效進補。

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而甲仙攔河堰集水區連日來的累積降雨也超過351毫米，目前從高雄旗山區越域引水量已為逾1600萬立方米，雙管齊下，挹注南化水庫的水情。

南水分署觀測，截至今天中午，曾文水庫的水位標高來到202.16，蓄水率攀升至21.29%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量已近1.3億立方米；目前集水區持續降雨中。

南化水庫的水位標高則在171.38公尺，有效蓄水量為4538萬立方米，蓄水率上升至56.02%；南水分署表示，目前台南地區供水正常，也籲請民眾持續節約用水。

受到梅雨鋒面影響，南化水庫蓄水率已超過56%。(記者吳俊鋒攝)

南化水庫持續啟動甲仙攔河堰進行越域引水，挹注水情。(記者吳俊鋒攝)

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